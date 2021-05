De groei van online casino’s vormt een dreiging voor lokale casino’s

Groningen – De lokale casino’s hebben een moeilijke tijd achter de rug en zitten in een lastig parket. De coronacrisis zorgde ervoor dat alle fysieke casino’s in ons land de deuren moesten sluiten. Het Holland Casino presenteerde eerder deze week de jaarcijfers over het vorige jaar. Zoals verwacht was er geen positief nieuws te melden. Het staatscasino kende zijn slechtste jaar in het bestaan, de omzet kelderde met ruim 54%. Het Holland Casino Groningen incasseerde vanzelfsprekend ook de nodige klappen. Een ontslagronde volgde en 10% van de medewerkers werd per direct op straat gezet. De online casino’s konden daarentegen de beste cijfers ooit overleggen. De trouwe gokkers zochten massaal naar een alternatief en kwamen uit bij de online casinosites. Het gemak, het grote spelaanbod en het feit dat je kan gokken vanuit huis bleek duidelijk aan te slaan. Een online casino biedt ook de mogelijkheid tot gratis gokken, aangezien er speciale bonussen worden weggegeven aan de nieuwe spelers. Een verademing voor sommige gokkers, aangezien het Holland Casino juist entreekosten rekent. Echter zal ook het staatscasino nog dit jaar zijn eerste stappen gaan zetten in het online casinocircuit.

Groei online casino’s

Een groot aantal online casinobedrijven zijn gevestigd op Malta en ontvingen een licentie van de Malta Gaming Authority. De autoriteit van het land wist te melden dat de online casino’s een geweldig jaar wisten te noteren. Diverse bekende casinosites zagen de omzet met 25% groeien gedurende de coronacrisis. Daarnaast bleek dat de ‘nieuwe’ online gokkers ook nadat de lokale casino’s weer opengingen nog altijd online actief bleven. In Nederland is de nieuwe gokwet ‘Kansspelen op Afstand’ op 1 april ingegaan. Het is vanaf 1 oktober mogelijk om legaal online te gokken in ons land. De nieuwe ontwikkelingen zullen de online kansspelmarkt ook in Nederland doen laten groeien, dat is immers de verwachting. Vanzelfsprekend is dat een nadelige ontwikkeling voor de lokale casino’s.

Verandering lokale casino’s

De lokale casino’s staan binnenkort voor de zware taak om het gevecht aan te gaan met de online casino’s. De opdracht om bezoekers te trekken zal alleen maar moeilijker worden. Echter heeft een lokaal casino ook zo zijn voordelen. Allereerst is het een sociale gelegenheid en kan een casinobezoekje gezien worden als een uitje. Daarnaast bieden de meeste speelhallen in ons land ook gratis eten en drinken aan en kan je doorgaans genieten van live muziekoptredens. De ervaring van de bezoeker maakt het verschil en daar kan een lokaal casino dan ook terrein winnen. Het zou ons niet verbazen als wij straks nog veel vaker kunnen genieten van speciale acties en promoties in de lokale casino’s.