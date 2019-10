De grootste overdekte boekenmarkt dit jaar op zaterdag en zondag

Roder Boekenmarkt blij met nieuw pand

RODEN – Het lijkt misschien nog heel ver weg, maar aan de Ceintuurbaan Noord is men begonnen met de inzameling voor de Roder Boekenmarkt. Net als vorig jaar vindt deze plaats op 28 en 29 december. Het grote verschil is dat dit nu op een zaterdag en zondag valt. En er is natuurlijk het nieuwe pand, wat de Roder Boekenmarkt deelt met onder andere de Kledingbank. Ruim twee maand voor de grootste overdekte boekenmarkt van het noorden weer plaatsvindt, nam De Krant alvast een kijkje.

Aanwezig is Jenny Klerk, trotse pr-verantwoordelijke namens de beurs. In het pand aan de Ceintuurbaan Noord 122 staan de bananendozen alweer hoog opgestapeld en ook de eerste ‘rubrieksvertegenwoordigers’ zijn aanwezig. ‘Zij richten alvast een stukje van hun eigen deel in. Dat doen ze met boeken die vorig jaar over zijn gebleven’, zegt Jenny. ‘Pas vanaf maandag 21 oktober nemen we weer boeken in. Dan zal het drukker worden.’

Maar eerst is het tijd voor een rondleiding door het pand. De Boekenmarkt deelt dit met de Kledingbank, de Voedselbank en Vluchtelingenwerk Noord-Nederland. Laatstgenoemde partij zal binnenkort verhuizen naar dit pand.

Het gedeelte wat de Boekenmarkt toebedeeld heeft gekregen, telt 330 vierkante meter. ‘Dat is onze permanente ruimte’, zegt Jenny. ‘We hopen voor de Boekenmarkt minstens 500 vierkante meter tot onze beschikking te hebben. De Kledingbank heeft aangegeven een stuk te willen inschikken, waardoor wij extra ruimte beschikbaar krijgen. Dat zou heel mooi zijn.’

Het is tekenend voor de goede samenwerking tussen de partijen die gehuisvest zijn in het nieuwe pand. ‘Het is geweldig dat je hier een aantal goede doelen bij elkaar hebt. De samenwerking is ook top. En voor ons is het heel fijn om te weten dat we de komende vier jaar niet meer op zoek hoeven naar een ruimte voor de Boekenmarkt. Dat is heel relaxed.’

Daarbij maakt Jenny uiteraard een compliment aan de gemeente Noordenveld. ‘We hebben veel gelobbyd en gepraat, en uiteindelijk is dit eruit gerold. Bij voorgaande edities moesten wij de huur volledig zelf dragen, dat hoeft nu niet meer. Een gedeelte komt namelijk van de gemeente.’ Loni, één van de aanwezige vrijwilligers, vertelt hoe dat tot stand is gekomen. ‘De gemeente moet een werk- en leertraject opzetten voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Dat is zo geregeld in de participatiewet. In dat opzicht is dit gebouw met vier instanties een soort pilot. De gemeente betaalt mee aan de huur van dit pand en wij verschaffen enkele werk- en leerplekken. Het is een uitstekende samenwerking.’

Voor de Roder Boekenmarkt komen de drukke weken nu langzaamaan in zicht. Vanaf deze week kunnen er namelijk weer boeken worden ingeleverd. ‘Op maandag en dinsdag zijn we de hele dag open’, zegt Jenny. ‘De woensdag zijn we dicht en op donderdag en vrijdag weer de gehele dag open. Het sorteren doen we met onze fantastische vrijwilligers. Daar zijn we erg blij mee, maar we kunnen nog steeds extra handjes gebruiken. Zeker wat jongere vrijwilligers zijn meer dan welkom. Het sjouwen van dozen vergt namelijk enige fysieke arbeid.’

De oproep van de Roder Boekenmarkt is hetzelfde als voorgaande jaren en luidt: ‘kom vooral veel boeken, puzzels, cd’s en dvd’s inleveren. Hoe meer hoe beter!’

Acties

De organisatie van de Roder Boekenmarkt heeft ook dit jaar weer leuke acties in petto. Wat te denken van ‘reizende boeken’? ‘We gaan boeken verspreiden door Roden, die kunnen worden doorgegeven en zo op reis gaan’, licht Jenny toe. ‘En we hebben een actie waarbij klanten van de voedsel- en kledingbank een bon krijgen, waarmee zij op zondag voor tien euro boeken kunnen uitzoeken. Vorig jaar deden we dat ook en kregen we daar veel positieve respons op.’