De grootste jackpots ooit gewonnen door Nederlanders

In Nederland zijn er verschillende aanbieders in kansspelen en websites waar online gokken op een veilige en betrouwbare manier kan. Vele mensen spelen mee met dit soort loterijen. Bij een loterij kunnen deelnemers een lot aanschaffen met een unieke combinatie aan cijfers. Zoals zojuist benoemd is de combinatie voor elk lot anders, waardoor elke koper individueel mee kan spelen. Bij de trekking van de loterij wordt een van die unieke combinaties gekozen. De koper van het lot met die exacte cijfercombinatie is dan de winnaar van de prijs. Er zijn verschillende aanbieders, zoals De Nationale Postcode Loterij of de Staatsloterij. In Nederland hoef je niet persé naar een fysiek casino om een gokje te wagen. Online casino’s zoals bijvoorbeeld CasinoScout.nl zijn mogelijkheden om online mee te spelen. Bij de jackpot spreken we van de hoogste prijs die je kunt winnen.

Hoogste jackpot in Nederland

Nederland heeft verschillende aanbieders die hoge jackpots uitkeren. In Nederland is er verschillende keren een jackpot gevallen. Het meest recente gewonnen bedrag staat op €38.400.00. Dit bedrag is op 13 mei 2020 gewonnen. Winnaars van jackpots willen vaak anoniem blijven. Het hoogste bedrag in Nederland staat op €90.000.000. Een enorm bedrag om te winnen natuurlijk. Deze jackpot was van Eurojackpot Loterij. Dit zijn tot nu toe fysieke trekkingen geweest. Daarvoor moest je een lot kopen bij een fysieke aanbieder.

Tegenwoordig kun je online casino’s bezoeken. Dit zijn casino’s waar je online kan meespelen met verschillende kansspelen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan online gokkasten, een zeer populair spel in de casino wereld. Benieuwd naar hoe gokkasten werken? In deze gokkasten gids en uitleg kun je daar alle informatie over vinden Door de digitalisering is het niet gek dat online casino’s erg in trek zijn. Een speler kan op elk moment spelen, zolang hij of zij toegang heeft tot het internet. In verhouding tot het buitenland worden er in Nederland maar enkele miljoenen uitgekeerd. Of je dat als een maar moet zien is je eigen invulling. Het is en blijft veel geld als je een miljoen of meer wint. Hoe groot de winkans is hangt af van hoeveel personen er mee doen. Het winnen van een jackpot is namelijk niet vanzelfsprekend. Hoe meer loten je in je bezit hebt, hoe groter de kans is dat je wint.

Geen naam bekend van de winnaar

Zoals al werd besproken wil een winnaar van een grote geldprijs vaak anoniem blijven. Ondanks dat het een droom is van bijna elke Nederlander. Een groot geldbedrag winnen is een fantasie van vele personen. Zodra ze eenmaal het bedrag hebben gewonnen willen ze toch liever anoniem blijven. Dat heeft verschillende redenen. Wanneer bekend is wie er plotseling een groot geldbedrag heeft gewonnen kunnen andere daar op inspelen. Goede doelen die graag sponsors willen werven zullen zich snel melden. Sommige loterijen kunnen garanderen dat je anoniem blijft. Dat is niet bij alle kansspel aanbieders zo.

Valt de prijs of niet?

Wanneer je jezelf aanmeld bij een kansspel bij een loterij of online casino is het fijn om te weten of de prijs gegarandeerd valt. Sommige kansspelen hebben een gegarandeerde winnaar. Bedenk jezelf aan wat voor soort kansspel je mee wilt doen. De aanbieders zijn eindeloos.