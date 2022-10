De handtekeningen zijn gezet: 56 woningen aan de Vrijetijdboulevard

RODEN – Aan de Kanaalstraat in Roden worden 56 nieuwe woningen gebouwd. De Boterlinie, luidt de werknaam van het project. Afgelopen donderdag zetten wethouder Jos Darwinkel, Albert Jan de Ruiter, directeur Nijhuis Noord en Christian van Wijhe, manager projecten namens Woonborg hun handtekening onder het prestigieuze project. De ondertekening vond plaats in het Fitnesscentrum Roden.

Het gebied dat nu nog functioneert als fietscrossbaan (op zich een hele uitdaging met het meters hoge onkruid), moet straks woonwijk worden. Toekomstige bewoners kijken uit op de Vrijetijdsboulevard waar de Kampeerhal, Intersport en wintersportcentrum Snow & Co gevestigd zijn. Voor de daadwerkelijke invulling en bouw van de woonwijk is via een aanbestedingstraject de firma Nijhuis Noord uitgekozen. De plannen van Nijhuis hebben als werknaam ‘De Boterlinie’ gekregen. Stichting Woonborg gaat in dit plangebied (sociale huur)woningen ontwikkelen. Nijhuis start dit najaar met de voorbereidende werkzaamheden.

Inloopbijeenkomst dinsdag 11 oktober

Samen met bouwbedrijf Nijhuis Noord, Woonborg en ontwikkelaar Van Wijnen (locatie Bikelife) presenteren we de plannen aan omwonenden en andere belangstellenden. Deze bijeenkomst is op dinsdag 11 oktober van 19.30 tot 21.30 uur in de Kampeerhal Roden aan de Kanaalstraat. Aanmelden is niet nodig. Iedereen kan binnenlopen.