De harten van de Carbidboys kloppen weer met daverend kabaal

‘Carbidschieten is een feest van en met het dorp’



ZEVENHUIZEN – Wie goed luistert kan de harten van de Carbidboys op afstand horen kloppen. Na twee jaar mogen ze namelijk weer helemaal los. En het belooft een knallend feest te worden met natuurlijk carbid dat op verschillende manieren wordt afgeschoten, een flinke feesttent, muziek, een speciaal biertje en nog veel meer.

Carbidboys Bert en Berend stralen van voorpret. Voor Bert Steenhuis begon het carbidfeest jaren geleden. ‘In mijn brommertijd. Met een stelletje maten gingen we bij boerderijen langs om melkbussen te kopen. We legden allemaal 50 gulden in en dan konden we een uur schieten. Toen nog met de deksels. Tegenwoordig is het een stuk veiliger geworden. Het werd al snel wat groter, toen begonnen we biertjes te verkopen vanuit een caravan.’

Bert legt graag nog een keer uit hoe dat schieten in zijn werk gaat: ‘In de melkbus gaat een verfblikje met daarin een klein stukje carbid. Denk daarbij aan een stukje van zo’n 8 bij 8 centimeter. Daar wordt wat water op gegoten en dan gaat de bal erop. Water en carbid veroorzaken gas. Uit een gaatje achter in de bus ontsnapt dat gas, wat we aansteken. Dan knalt het deksel eraf.’

De boys beginnen 31 december met het wakkerknallen van de inwoners van Zevenhuizen. ‘Dat doen we rond een uur of 8.00. Dan start om een uur of 9.30 het programma. Er staan zo’n 100 melkbussen. Die zijn goed verankerd in een stelling. Ook hebben we een rad met 13 bussen, dat draait rond. We hadden altijd al de Tien Piep’n, tien lange buizen waarin carbid wordt afgeschoten. Dat zijn er nu 20. Deze lange buizen geven een veel hardere knal.’

Over hard gesproken, hoe zit het eigenlijk met gehoorschade? ‘Dat is echt een item momenteel. Mensen zijn natuurlijk verantwoordelijk, maar er kan bij ons gehoorbescherming worden gekocht. Mensen die dat vergeten zijn mee te nemen hoeven dus niet zonder.’

Berend Drent vult aan: ‘De vingers mogen natuurlijk ook gewoon in de oren.’ Berend is nu 28 en is acht jaar lid van de Carbidboys. ‘Bij ons kun je niet zomaar lid worden. Wel natuurlijk als vriend van de vereniging, maar niet om mee te schieten. Dat is niet elitair bedoeld, maar we willen zorgen dat we op één lijn blijven zitten.’

Eigen biertje

Het programma is weer mooi gevuld. Bert somt op: ‘Na het sponsormoment in de tent is er om 11.00 een kinderworkshop carbidschieten, waarbij kinderen met een verfblikje mogen schieten. Alles onder begeleiding, met bril en gehoorbescherming en superveilig natuurlijk. Na afloop krijgen de kinderen een certificaat. En dan wordt er tot 14.00 carbid geschoten. Dan hebben we een dweilorkest uit Roden tot een uur of 4 en dan is het schieten rond 16.30 afgelopen. Daarna wordt het namelijk te donker en kan de veiligheid niet meer gewaarborgd worden. Vervolgens gaan we de feesttent in, waar diverse bands optreden.’

De boys hebben sinds kort een eigen biertje, De Knal. ‘We hebben het in samenwerking met brouwerij de Vrolijcke Joncker gemaakt. Het is echt een lekker biertje. En dit jaar hebben we een primeur, het is namelijk dubbel feest. Dus komt nu ‘De Dubbele Knal’ uit, een iets sterker, maar minstens zo lekker biertje.’ Die biertjes worden inmiddels niet meer vanuit een caravan verkocht. ‘We hebben een mooie horecastraat met zo’n 30 horecavrijwilligers,’ zegt Berend, ‘Er worden 30 fusten bier aangekocht en die worden door vrijwilligers getapt. Ook kunnen mensen een gehaktbal of een kop snert kopen.’

Aan vrijwilligers geen gebrek dus. ‘Nee,’ zegt Bert, ‘mensen werken graag mee, we kunnen wel op 70 mensen rekenen. Maar er is dan ook heel hele hoop te doen. De vergaderingen over het evenement beginnen al heel snel in het nieuwe jaar. Dan nog niet heel frequent, maar na de zomervakantie is het volle bak vergaderen. Er is een heel draaiboek, waarin dingen beschreven staan als de muzikale line-up, de verkeersregelaars, vrijwilligers, horeca, noem maar op. Iedereen wordt ingezet, ook de vrouwen van de leden. Dit evenement wordt gedragen door de vrijwilligers, de sponsoren en de vrienden van de Carbidboys. Carbidschieten is een feest van en met het dorp.’

Voor de kerst wordt er al hard gewerkt. ‘Daarbij moet je denken aan het verzamelen van de logo’s van de sponsors, de pr, het regelen van de spandoeken en andere zaken. Bovendien moeten de nieuwe pijpen worden gelast, worden er lampen geïnstalleerd, dat soort dingen. Het hele terrein van Grintje Zeker, waar we al jaren gebruik van mogen maken, wordt schoongeveegd. Er komt een tent, een heuse toiletwagen en dergelijke.’

Leefbaarheidsprijs

De boys zijn geen onbekenden bij de gemeente, waar ze meestal een vergunning krijgen voor het carbidschieten. Op de afgelopen twee jaar na, natuurlijk. Onlangs werden de carbidboys genomineerd voor de leefbaarheidsprijs. ‘We kregen de derde prijs,’ vertelt Bert. ‘Daar waren we ontzettend blij mee. Met name omdat we gezien worden als cultureel erfgoed, het is een traditie. En we worden gezien als een serieuze organisatie. En dat is een hele eer.’

Het carbidschieten is op 31 december, op het terrein van Grintje Zeker, aan de Veldweg 4 in Zevenhuizen. Parkeren kan langs de weg en de toegang is gratis.