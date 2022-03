De HJC Manege in Tolbert Bruist volop

Wat Jumping Indoor Tolbert

Waar HJC Manege Tolbert

Wanneer 13 tot en met 19 maart

TOLBERT – Outdoor Tolbert gaat verder onder de naam Jumping Tolbert. Op deze manier kunnen er makkelijker meerdaagse concoursen worden georganiseerd, zowel indoor als outdoor. Op indoor wordt meteen ingezet; van 13 tot en met 19 maart wordt er een groot meerdaags concours gehouden in de HJC Manege in Tolbert.

Helen de Koning, voorzitter van Outdoor Tolbert, loopt al 47 jaar rond op de HJC Manege en heeft de manege van klein naar groot zien groeien. ‘Ik heb enorm veel respect voor Louwe Mulder. Hij gaat maar door en laat de manege groeien door te investeren in de toekomst. En dat betaalt zich uit. Het was even lastig dat we niks mochten organiseren, maar nu kunnen we weer! Ook de paardensport heeft te lijden gehad onder de Coronamaatregelen, net als iedere sport. Wat wel mocht, waren meetmomenten. Dat zijn momenten waarbij de ruiter een rondje mag rijden, zonder publiek, alleen voor punten. Komen en meteen weer gaan dus. Maar iedereen is enorm blij dat we eindelijk weer op concours kunnen gaan.’

Jumping Tolbert is een grote wedstrijd. Er kan zeven dagen gereden worden, in verschillende klassementen en over meerdere concoursen.

Ook de pony’s worden niet vergeten. ‘Die starten meteen zondag. Ik ben erg blij met het grote aantal opgaven. Ze komen overal vandaan om in Tolbert te rijden. Momenteel zijn de NK weekenden in Ermelo aan de gang, waar alle regionale en reserve kampioenen naar toe gaan. Waarschijnlijk zien veel ponyruiters Tolbert als een mooie voorbereiding voor het NK. Het aantal ponyruiters neemt een beetje af, geen idee waar dat door komt. Misschien Corona, misschien omdat kinderen het steeds drukker krijgen. De handel in pony’s gaat wel gewoon door.’

Inmiddels is publiek ook weer overal welkom, zo ook bij Indoor Tolbert. ‘Men kan de hele week gratis naar binnen. We zorgen ervoor dat iedereen een zitplaats heeft. De hal wordt aangekleed en we zorgen voor een aangename temperatuur. Er komen stands, op meerdere punten staat een bar en natuurlijk wordt ook aan de inwendige mens gedacht. Voor de sponsoren wordt een speciale VIP- ruimte gebouwd waar ze gastvrij worden ontvangen door de hostessen van het concours. En ik wil zeker de vrijwilligers en de sponsoren noemen, zonder deze mensen zouden we het concours niet kunnen draaien. We hebben een nieuwe hoofdsponsor, Loonbedrijf Hummel. Deze jonge en enthousiaste ondernemers hebben zich voor drie jaar aan ons gebonden. Daar zijn we heel blij mee!’

De ruiters voor het concours komen niet alleen uit Nederland, maar ook uit Duitsland. Al die mensen moeten natuurlijk ergens slapen. ‘Veel ruiters komen van grote stallen. Ze hebben meerdere paarden bij zich. Die paarden worden ondergebracht in speciale tenten waar boxen in geplaatst zijn. De ruiters overnachten in hun eigen grote vrachtauto’s. Daar is meestal een living ingebouwd. En zo’n living kan behoorlijk luxe zijn. Soms kan er zelfs een gedeelte uitgeschoven worden, zodat er binnen nog meer ruimte ontstaat.’

Hoe groot is het concours, gezien op landelijk niveau? ‘We zijn geen Jumping Amsterdam, maar landelijk gezien zijn we een groot concours. Het is een concours waar zowel de breedteruiter als de professionele ruiter kunnen starten. Er zijn mooie prijzen te behalen, de winnaar van de grote prijs verdient 1000 euro en een wagen met balen hooi. De ruiters komen graag en in groten getale op onze concoursen. Dat hebben we de afgelopen meerdaagse concoursen wel ervaren. En ja, daar zijn we als bestuur best trots op.’

