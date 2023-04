De Hoprank in Peize officieel geopend

‘Met stenen bouwt men een huis, met mensen en liefde een thuis’

PEIZE- Burgemeester Klaas Smid van de gemeente Noordenveld plantte samen met een bewoner van de nieuwe Hoprank een boom om te vieren dat het nieuwe complex aan de hoofdstraat in gebruik is. De zorglocatie beschikt over 62 appartementen en opende in 2022 al haar deuren voor de bewoners, maar donderdag 30 maart werd het gebouw officieus geopend. De Hoprank is een locatie van zorginstelling Interzorg en past verrassend goed in het straatbeeld.

Elly van der Woude is manager INNservice en huisvesting bij Interzorg en keek lang uit naar de bouw. ‘In 2004 werden de eerste plannen gemaakt, maar het zorglandschap zorgde voor de nodige vertraging. In 2020 werd het definitieve ontwerp goedgekeurd en kon de bouw beginnen.’ Het pand bestaat uit een boerderij met aan beide kanten een rij appartementen die doen denken aan een boerenschuur. Er konden wensen worden ingeleverd voor het nieuwe gebouw die bijna allemaal gerealiseerd zijn. ‘Alleen het zwembad hebben we niet kunnen bouwen’, grapt Van der Woude. ‘Verder ben ik enorm blij met de ingang aan de zijkant, zo komt de boerderij prachtig tot zijn recht.’ Ook burgemeester Smid is blij met het resultaat. ‘Het past heel mooi in het landschap. Ik ben erg onder de indruk. Het is een prachtige voorziening geworden waar veel mensen met goede zorg worden onthaald. Ik wens het team van Interzorg dan ook veel succes toe de komende jaren.’ Het gebouw biedt zorg voor onder andere dementerende ouderen, maar beschikt ook over twee kamers voor tijdelijk herstel.