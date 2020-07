‘De inschrijvingen gaan hard, als het moet leggen we een extra veld aan’

LEEK – Voor de Rodenburghal in Leek ligt een enorme bult zand. Bedoeld om lekker een potje te beachvolleyballen. En daar is behoorlijk gebruik van gemaakt toen mensen tijdens de coronaperiode niet hun energie kwijt konden in de sportschool, weet Sikko Cazemier die met zijn Astrid op Texel verblijft als we hem het hemd van het lijf willen vragen over het op stapel staande beachvolleybaltoernooi van 15 augustus. Toen Cazemier te horen kreeg dat het toernooi doorgang mocht vinden, ging het hard met de inschrijvingen.

“Het was best even spannend of het door kon gaan”, begint Sikko Cazemier die net zijn hardloopschoenen had aan getrokken voor een paar rondjes rennen in de duinen. “Normaal gesproken organiseren we het beachvolleybaltoernooi een week voor de zomervakantie. Dat kon nu niet. Als je anderhalve meter afstand moet houden is een dergelijk toernooi niet te doen. Je wilt geen enkel risico lopen. Nu die anderhalve meter eraf is, kunnen we los. Fantastisch nieuws natuurlijk. Het is kort dag, maar het gaat lukken. We houden het op 15 augustus, het laatste weekend van de zomervakantie. Een mooie afsluiter denk ik.”

Extra veld

Dat er animo is voor het beachvolleybaltoernooi moge duidelijk zijn. Behoorlijk wat teams hebben zich al aangemeld voor een potje volleybal in het zand. “Meestal zitten we rond de twintig teams. Ik verwacht dat het er dit jaar meer gaan worden. Mensen willen eruit. Zijn ook toe aan wat sociale contacten na een lange periode van corona. Ze hebben zin om weer een beetje sportief bezig zijn. Als het moet, leggen we een extra veld aan.” De velden liggen naast het drie jaar geleden geopende hindernisbaan en Sportclub Rodenburg. Dit jaar dus op de laatste zaterdag van de schoolvakanties, 15 augustus. Opgeven kan per team van minimaal drie spelers en maximaal zes spelers. Er wordt drie tegen drie gespeeld. Je kunt kiezen uit twee klassen: recreatief en wedstrijd. “De wedstrijdklasse is voor deelnemers die lid zijn van een volleybalvereniging. Zo willen we voorkomen dat het een oneerlijke strijd wordt. En bovendien: en wedstrijdvolleyballer speelt ook liever met liever met spelers van zijn of haar eigen niveau.”

Het toernooi zal op 15 augustus van start gaan om 17:00 uur. Inschrijven kan nog steeds. Komen er veel teams bij, dan schuift Grondverzet Tolbert nog een paar extra kuubjes het terrein op. Zowel bij de recreatieve teams als bij de wedstrijdteams is nog ruimte. Mensen kunnen zich aanmelden via info@fitclubrodenburg.nl. De kosten bedragen 10 euro per team. Alle actuele informatie is te vinden op de Facebookpagina van het event. Rond een uur of half negen is het toernooi afgelopen. “Geen grote afterparty dit keer, maar wel gezelligheid na afloop. Wat horeca, een beetje muziek. Gewoon gezellig na kletsen met een biertje en een snackje”, meldt de organisator tot slot. O ja, dit jaar wordt er voor het eerst een wisselbeker uitgereikt aan de winnaars.

In de sportlight

Wat: Beachvolleybaltoernooi

Waar: Leek

Wanneer: zaterdag 15 augustus