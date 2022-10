De ‘jongens van de begraafplaats’ verzorgen hun park met liefde

‘In Nieuw-Roden, dat zou de perfecte naam zijn’

NIEUW-RODEN – Om de 14 dagen op de maandagmorgen is het op de begraafplaats van Nieuw-Roden een drukte van belang. Een club mannen is er dan in de weer met vegers, bladharken, schoffels en kruiwagens om de begraafplaats er spik en span uit te laten zien.

11 jaar geleden gaven dorpelingen aan het onderhoud van de begraafplaats zelf wel voor hun rekening te willen nemen. ‘Het onderhoud was op zijn zachts gezegd niet al te best en dat was voor ons aanleiding om het voortaan zelf te doen,’ zegt Rits Aalders. Sindsdien gebeurt al het groenonderhoud door vrijwilligers. En dat met passie en inzet. Elke begraafplaats is onlosmakelijk met de dood verbonden en voor velen niet echt een plek om eens een fijne wandeling te maken. ‘Toch is dat wel wat we voor ogen hebben,’ laat Rits Aalders weten. ‘We noemen het liever een park dat dient om overledenen te eren. Als vrijwilligers willen we het hier graag netjes houden en dat met respect voor de omgeving.’

De begraafplaats ligt aan de rand van het dorp, verscholen tussen de vele hoge bomen. Wie rondwandelt krijgt in korte tijd een gevarieerd landschap te zien met doorkijkjes en laanbeplanting, struiken, bosjes, afgewisseld met bloemperkjes en dat dan soms met rechte paden en dan weer met kronkelende paadjes. Rechts achterop op de begraafplaats liggen de erebergen. Grafheuvels uit lang vervlogen tijden. Bij de ingang staat een kunstwerk dat de herinnering aan deze grafheuvels levend moet houden. Rits Aalders: ‘Je ziet hier duidelijk een letter N en waar die voor staat mag iedereen zelf invullen. Velen geven aan dat de N staat voor Nieuw-Roden. Maar je mag er ook gewoon Noordenveld van maken of zoals ik onlangs hoorde de N van niets, want zo kan je ook tegen de dood aankijken. In het midden van het kunstwerk staat een replica van een gevonden urn uit een grafheuvel op het terrein. Het origineel is te vinden in het Drents Museum.’

Als het aan de vrijwilligers ligt dan krijgt de naam van de begraafplaats in Nieuw-Roden een toevoeging die passend zou zijn. ‘Begraafplaats De Erebergen Nieuw-Roden, dat is de naam die hier past,’ laat Rits Aalders weten. Een mening die onomwonden wordt gedeeld door alle vrijwilligers. Helaas wil het nog niet zo vlotten met de gemeente. ‘We krijgen het maar niet voor elkaar en dat terwijl je denkt, hoe moeilijk kan het zijn.’

Het is een betrokken groep vrijwilligers die van alles kan vertellen over de werkzaamheden op het terrein. Met humor ook. Jan Bijnagte is vrijwilliger van het eerste uur. ‘Ik kom dan wel niet oorspronkelijk uit het dorp, maar ik voel me hier wel thuis, ook al versta ik dat plat Drents niet helemaal,’ vertelt hij met een vette knipoog richting Rits. De gebroeders Ali en Klaas Kuiper hebben een band met de begraafplaats. Er ligt familie begraven, het is dankbaar om hier op deze plek vrijwilligerswerk te doen. ‘We beginnen rondom de klok van 9.00 uur en dat tot ongeveer 12.00 uur. Blad harken, onkruid wieden, snoeiwerk, gewoon de boel netjes houden. Tussendoor drinken we een bakje koffie bij Rits thuis en dat is altijd erg gezellig. We vertellen elkaar dan mooie verhalen over het dorp en haar geschiedenis. Steevast zegt dan Willem Boerema na een tijdje ‘kom op mannen, we gaan weer aan de slag’. Op dit moment telt de ploeg mannen een zestal leden. Dat mogen er best een paar meer worden, is de gedachte. Vooral nu er aan uitbreiding van het terrein wordt gedacht. ‘Aan de zijkant ligt nog een stukje bos waar we voorbereidingen aan het treffen zijn om de begraafplaats iets groter te maken. Het wachten is nog wel op officiële toestemming van de gemeente. Het zou mooi zijn om met meerdere vrijwilligers hieraan te werken. Wie eens polshoogte wil nemen of informatie wil kan gewoon mij even bellen met 06 4654 3947,’ laat Rits Aalders weten.

Op de foto Rits Aalders, Ali Kuiper, Jan Bijnagte, Willem Boerema en Klaas Kuiper. Op de foto ontbreekt vrijwilliger Koop Daling.