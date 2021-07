De Kanaalstraat is weer open!

RODEN – Sinds afgelopen vrijdag kan doorgaand verkeer weer gebruik maken van de Kanaalstraat vanaf de Touwslager tot aan het Julianaplein. Vanaf dinsdag 25 mei was de weg afgesloten in het kader van Fase 2 van de werkzaamheden voor het Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV).

Fase 2 van het HOV-project bestaat uit drie fasen: fase 1 betreft de Kanaalstraat (vanaf de Touwslager tot de rotonde Julianaplein), fase 2 pakt de rotonde op het Julianaplein en tijdens fase 3 werkt de gemeente aan de Groningerstraat (vanaf de rotonde Julianaplein tot en met de kruising Kamplaan). Met de heropening van de Kanaalstraat is de eerste fase nu afgerond. De straat heeft nu dezelfde uitstraling als het deel van de busroute bij de bibliotheek. Het asfalt is paarsrood en de bestrating bestaat uit gele klinkers. Ook is de weg versmald en zijn de bomen vernieuwd en voorzien van goede ondergrond. Tot slot zijn de voorrangregels veranderd op de t-splitsing Touwlager/Kanaalstraat. Waar eerder verkeer van rechts voorrang kreeg, geldt dat in de toekomst juist voor verkeer dat de busroute volgt.

Medio augustus wordt gestart met de volgende fase.