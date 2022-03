De Kennismakers staat voor ‘Samen maken we kennis’

NORG – Elke vrijdagochtend is er in De Brinkhof in Norg een activerende en inspirerende activiteit. Wekelijks verandert het thema, waarbij de aandacht gericht is op deelnemers die geïnteresseerd zijn in een informatief en educatief programma. Nu de coronamaatregelen worden losgelaten staan voor De Kennismakers ook alle seinen weer op groen. Vanuit de bibliotheek Norg is Karlijn Buist de aanjager van het project. Samen met Welzijn in Noordenveld medewerker Gert van der Waal (foto) trekken zij beiden de kar van De Kennismakers.

Enig enthousiasme is hen niet vreemd. ‘Voor wie geestelijk in beweging wil blijven is deze activiteit een goed voorbeeld,’ zegt Karlijn Buist. ‘Daarbij is het goed te weten dat dit niets zegt over iemands intelligentie. Het is er voor iedereen. De Kennismakers is er voor alle inwoners van Noordenveld en wil juist dat mensen actief blijven meedoen aan de samenleving.’

Er zit regelmaat in het programma. Zo is er elke eerste vrijdag Het Kenniscafé, elke tweede vrijdag wordt er een Zorgcafé georganiseerd, elke derde vrijdag is er MOL, wat staat voor een discussiegroep voor Mannen Op Leeftijd en elke vierde vrijdag is er een excursie. Gert van der Waal: ‘Dat noemen we een Er-Op-Uitje. Afgelopen week hebben we de natuurbegraafplaats De Velden in Zuidvelde bezocht. Op 25 maart gaan we met de boswachter op pad in het Noordsche Veld. Al eerder, op 4 maart is Drentsspreker Abel Darwinkel te gast in het Kenniscafé. Hij gaat vertellen over wat er allemaal in de omgeving te zien is door de ogen van een Drent. Een maand later zal Henk Dikkema een workshop geven over vlinders. Vlinders Kieken heet dat programma. Hij heeft vele mooie foto’s van vlinders en kan er boeiend over vertellen. In het Zorgcafé is altijd een onderwerp dat de snijvlakken welzijn en zorg raakt. Op 11 maart is hiervan de aftrap.’

Opgeven is wel verplicht en dat kan via de Activiteitenladder van Welzijn in Noordenveld via de website www.welzijninnoordenveld. nl. Naast opgave kan ook gelijk op die wijze de deelnemersbijdrage worden betaald. Problemen met opgave, de deelnemersbijdrage en of vervoer naar de activiteit? Er kan altijd contact opgenomen worden met het Servicebureau van WiN 050 3176500.

Beide organisatoren laten vooral ook doorklinken dat het een leuk programma is. ‘De kennismakers houd je scherp en in beweging,’ laat Karlijn Buist weten.

‘Samen maken we kennis’ is het motto van het vrijdagochtend initiatief. Gert van der Waal is er duidelijk over. ‘Wil je geestelijk en lichamelijk in beweging blijven, wil je je kennis vergroten of delen en wil je dat liever niet alleen, maar samen met anderen doen, dan ben je bij ons aan het juiste adres.’