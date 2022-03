De Kistemakker werkt samen met Natuurbegraafplaats De Velden

POPPENWIER – De Kistemakker uit Poppenwier bestaat nog niet eens zo heel erg lang, maar heeft inmiddels al een sterke naam opgebouwd. Vanaf de oprichting in 2014 heeft het bedrijf de juiste koers te pakken. Dat heeft deels ook te maken met de samenwerking die het bedrijf onderhoudt met Natuurbegraafplaats De Velden.

‘Het mooie aan deze samenwerking is dat ik het hout gebruik van de bomen die groeien bij deze natuurbegraafplaats. Het hout van deze bomen is van topkwaliteit en veel mensen vinden het feit dat het materiaal blijft waar het vandaan komt een mooie gedachte. Dat is een voorname reden waarom mensen uiteindelijk uitkomen bij mijn producten’, vertelt De Kistemakker-eigenaar Hendrik Ype de Vries.

Het is inderdaad de kwaliteit waarmee het bedrijf zich keer op keer onderscheidt. Vanuit een relatief kleine werkplaats worden de mooiste uitvaartkisten gebouwd om het definitieve afscheid zo goed mogelijk voor elkaar te krijgen. Tegenwoordig is er ook een grote vraag naar persoonlijke handgemaakte uitvaartkisten vertelt De Vries. De Kistemakker doet er alles aan om alle binnenkomende verzoeken binnen de gestelde termijn van het juiste antwoord te voorzien. ‘Ik kan op basis van mijn persoonlijke kennis en ervaring heel ver meegaan in de specifieke wensen van mensen. Nee verkoop ik liever niet aan klanten en dat wordt gewaardeerd door de mensen die mij inschakelden. De vraag naar handgemaakte uitvaartkisten is in de afgelopen jaren overigens sterk toegenomen.’

Er is inderdaad veel veranderd in de loop der jaren, maar de essentie is gelijk gebleven aan de Marsherne 8 besluit De Vries. ‘Alles wat ik maak vervaardig ik met liefde voor het vak, vandaar dat ik ook altijd duidelijk informeer voor wie het product is bedoeld. Het is vooral ook belangrijk te weten om wat voor een persoon het ging om te komen tot een zo goed mogelijk eindresultaat. Het is al een moeilijke tijd voor de mensen, maar ik probeer klanten zo veel mogelijk te ontzorgen.’ Waar er veel vraag is naar de producten van De Kistemakker gaat het bij het bedrijf tenslotte niet om massaproductie. Elk product wordt met tijd en aandacht gemaakt en dat komt ook tot uitdrukking in de keuze voor de juiste houtsoort, want vrijwel alles is bespreekbaar.

Nieuwsgierig naar de mogelijkheden? Zoek gerust eens contact. De Kistemakker heet iedereen van harte welkom! Neem voor meer informatie een kijkje op www.dekistemakker.nl.

De Kistemakker

Marsherne 8

9013 CG Poppenwier

Tel. 06-14825677

e-mail. info@dekistemakker.nl

Internet. www.dekistemakker.nl