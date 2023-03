De kleuters van OBS De Flint ontvangen het Nijntje Beweegdiploma

NIETAP – De kleuters van OBS De Flint namen afgelopen donderdag hun Nijntje Beweegdiploma’s in ontvangst. ‘Ze hebben allemaal opdrachten gedaan’, vertelt juf Jolanda Punt. ‘Ze moesten klimmen, springen, balanceren, rennen, voorwerpen verplaatsen van hoepel naar hoepel, allerlei onderdelen die met beweging te maken hebben. We doen dit jaarlijks met de kleuters, het is namelijk enorm goed voor hun motoriek.’ Op de vraag of de kleuters het leuk vonden, klinkt een hard ja-geroep door het lokaal van de elf fanatiekelingen.