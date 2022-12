De klussendienst van Noordenveld krijgt rondleiding in Health Hub

‘Met preventie gaan we veel bereiken, maar er is morgen nog geen resultaat’

Jaarlijks bezoeken de vrijwilligers van de klussendienst, de computerhulp en de tuinmannen van Welzijn in Noordenveld een bedrijf in de gemeente. ‘Altijd interessant en zo leren we nog steeds bij’, vertelt Theo Janssen uit Roden. Janssen is coördinator van de klussendienst en net als buurtwerker Koen Hulshof van WiN betrokken bij de excursie zoals die dit jaar is opgezet. Ditmaal werd de Health Hub aan de Eerste Energieweg in Roden bezocht. Wat volgde was een leerzame middag waar Health Hub directeur Peter Boonstra een inkijkje gaf in het bedrijf.

Peter Boonstra gaf een duidelijk verhaal weer over de ins en outs van het bedrijfscentrum. De Health Hub zat voorheen in het Cordis gebouw en is in 2019 verhuisd naar de huidige locatie. Een bedrijfspand waarbij het verschil tussen binnen en buiten opmerkelijk mag worden genoemd. Buiten doet het gebouw fabrieksachtig aan, maar binnen is de sfeer geheel anders. Veel licht, kleurrijk, glas, zitjes met open ruimten en dat met verbindingen naar de voor iedereen zichtbare kantoren, labs en vergaderruimten. Daarbij geeft een gastvrij onthaal een extra welkom gevoel. Theo Janssen: ‘De rondleiding was boeiend. Niet verwacht dat dit allemaal hier te zien was.’

Zorg en techniek

De grootste boodschap die Peter Boonstra te vertellen heeft gaat over de transitie in het zorglandschap. ‘Van innovatie naar implementatie. Techniek is hierbij voor ons een belangrijk onderdeel. We willen graag grote vraagstukken in de zorg oplossen door goed te luisteren naar de vraag en te experimenteren met oplossingen. Voor een goed product in de zorg is soms een jarenlange ontwikkeling nodig.’

Het zorglandschap is door allerlei oorzaken flink in ontwikkeling. Dat zorg in de toekomst anders georganiseerd gaat worden is volgens Peter Boonstra dan ook niet verrassend. Het Zorgakkoord van de overheid is hierin duidelijk. Zelf als het kan, thuis als het kan en digitaal als het kan. We verwachten over een paar jaar een personeelstekort en daarom ook een groter beroep op bijvoorbeeld vrijwilligers en mantelzorgers als het gaat om informele zorg. De zorg krijgt te maken met vergrijzing, waarbij er een toenemende druk op mantelzorgers en vrijwilligers zal ontstaan. Die raken dan overbelast. Met preventie gaan we veel bereiken, maar er is morgen nog geen resultaat. Techniek en digitale ondersteuning kan dan helpen de druk op de zorg te verlagen. Daarin is ons bedrijf sterk. We werken samen met het mbo en hbo-onderwijs en bieden studenten de mogelijkheid om zich hierin te ontwikkelen.’

Hulp nodig bij een klus, in de tuin of met de computer? Bel WiN!

De organisatie van de klussendienst, computerhulp en de tuinmannen berust bij Welzijn in Noordenveld. De 20 vrijwilligers hebben zo allemaal hun eigen expertise. De diensten komen vooral in beeld bij het doen van kleine eenmalige klusjes die voor ouderen en kwetsbare inwoners van de gemeente Noordenveld niet meer zelf kunnen worden gedaan. Hierdoor kunnen inwoners langer zelfstandig thuis blijven wonen. Wie een beroep wil doen kan hiervoor contact opnemen met het Servicebureau van WiN 050 3176500. De inzet van de tuindienst is beperkt. Naast deze diensten heeft WiN ook een 40-tal vrijwilligers die inzetbaar zijn voor boodschappen, thuisbezoek, vervoer naar ziekenhuis en dergelijke.