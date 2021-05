De koning te rijk tijdens de Koningsspelen

NOORDENVELD – Afgelopen week was het feest op de basisscholen in Noordenveld. Al voor de negende keer vierden de leerlingen de Koningsspelen, dit jaar met het thema ‘Ik+jij=wij’ oftewel samen. In 2013 vonden de spelen voor het eerst plaats in het kader van de inhuldiging van Koning Willem-Alexander. Het doel is om kinderen in het basisonderwijs en hun ouders te laten zien dat samen goed ontbijten en actief bewegen niet alleen belangrijk, maar ook leuk is. Wel verliepen de Koningsspelen dit jaar anders dan anders vanwege de coronamaatregelen. Zo zat een gezamenlijk koningsontbijt met de hele school er niet in en moesten leerlingen binnen de eigen groep sporten.

SWS De Schans, Een

De Schans in Een versierde het schoolplein en kinderen gingen gehuld in oranje kleding of als Koning, Koningin, prins of prinses naar school. Op het sportveld naast de school deden de leerlingen uit de onderbouw sportieve spelletjes, terwijl de bovenbouw op de fiets de natuur introk om daar te spelen en te sporten. Natuurlijk werd ook het Wilhelmus gezongen.

De Rank, Roden

Ook op De Rank was het een gezellige dag voor de kinderen. Hier begonnen de leerlingen met een koningsontbijt. Daarna konden zij binnen en buiten de school met de eigen groepen allerlei spelletjes doen.

’t Spectrum, Peize

Leerlingen van ’t Spectrum in Peize waren soms onherkenbaar in het oranje gehuld tijdens de Koningsspelen. Onder leiding van studenten van Peize in Beweging deden zij leuke spelletjes op het voetbalveld, variërend van spijkerpoepen tot skippybalraces, wat tot veel hilariteit en plezier leidde.

De Hoeksteen, Roden

De Hoeksteen opende de Koningsspelen ’s ochtends om kwart over negen met het zingen en dansen van het lied ‘Zij aan zij’ van Kinderen voor Kinderen. Op het plein deden de leerlingen van groep één tot en met vier spelletjes met hun klas en konden zij spelen met looppony’s. Voor de jongste kinderen waren er loopfietsjes, die van de gemeente werden geleend. Ook genoten de leerlingen van een heerlijk ijsje in de Nederlandse driekleur. Voor de hoogste klassen was er een sportdag bij de korfbalvelden, waar zij vier verschillende sporten konden uitoefenen.