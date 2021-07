‘De kracht van Veenhuizer Boeren is dat je weet wat je koopt’

Veenhuizer Boeren: Marlieke Geijsel

Verscholen achter de bomen ligt in Een-West tegen het bos aan de varkensboerderij van de familie Geijsel. In de riante stallen achter de woning wonen zo’n achthonderd zeugen en een paar duizend biggetjes. Een wereld op zich, de varkenshouderij, wordt snel duidelijk tijdens een rondleiding door de boerderij. Eentje die voor de buitenwereld vrijwel gesloten blijft. Want om ziektes te voorkomen mogen buitenstaanders de stallen niet betreden. Voor de redacteur en fotograaf van deze krant wordt een hoge uitzondering gemaakt. Sinds kort is Varkenshouderij Geijsel aangesloten bij het collectief Veenhuizer Boeren. En dat betekent dat iedereen die graag op een verantwoorde en (h)eerlijke manier wil eten, de producten via veenhuizerboeren.nl rechtstreeks bij de boer kan bestellen. Deze week de eerste in de serie Veenhuizer Boeren.

Er gaat behoorlijk wat aan vooraf om een paar snoezige roze biggetjes te bezoeken. Varkens zijn kwetsbaar. Snel vatbaar voor ziektes, weet Marlieke Geijsel te vertellen. In tegenstelling tot wat je verwacht te zien bij binnenkomst in een varkensstal kom je terecht in een omkleedruimte. Het is de bedoeling om je kleren uit te trekken en je vervolgens te douchen. Strikt protocol. In de daaropvolgende ruimte liggen schone overals keurig opgestapeld. Op een plank eronder staan rubberen klompen. Pas wanneer we ons in een blauwe overal gehesen hebben mogen we de stallen betreden. Dat heeft alles te maken met de kwetsbaarheid van de dieren. Een wandeling door de brandschone gangen leidt ons naar de kraamkamer. In ieder hok ligt een enorme zeug met een stuk of tien biggetjes om haar heen. Gretig slurpen ze aan de spenen van hun moeder. Een schitterend gezicht. Sommigen vallen spontaan in slaap op de met vloerverwarming verwarmde kunststofroosters.

Als de biggen vier weken zijn, worden ze gespeend. Dat betekent dat ze bij hun moeder weggehaald worden, vertelt Marlieke. ‘Ze kunnen dan al goed zelfstandig eten. We brengen ze naar de gespeende biggenstal in Haulerwijk, onze tweede locatie. Daar blijven ze tot ze ongeveer tien weken oud zijn en zo’n vijfentwintig kilo wegen. Vervolgens gaan ze naar een vleesvarkensbedrijf waar ze verder groeien tot ze het juiste gewicht hebben om geslacht te worden.’ Zielig? Misschien. Maar het is nou eenmaal het lot van een varken. Van de kraamkamer naar de stallen waar zwangere zeugen los in kleine groepjes bij elkaar lopen. Ze knorren er vrolijk op los. Marlieke weet precies wanneer de zeugen moeten biggen. ‘Een zeug heeft een draagtijd drie maanden, drie weken en drie dagen. Dat maakt dat we de geboorte vrij nauwkeurig kunnen plannen. We insemineren in het weekend en de biggen worden meestal op dinsdag en woensdag geboren.’

Het leven op de boerderij bestaat voornamelijk uit hard werken. ’s Ochtend om half zes de eerste ronde door de stallen, ’s avonds laat de laatste. Er zijn verschillende voederrondes, de stallen moeten schoon, de varkens ook. Die hygiëne is ongelofelijk belangrijk. Dat maakt het houden van een varkensboerderij ook spannend. Het zal je gebeuren dat er een ziekte uitbreekt op je boerderij. Behalve enorm dierenleed ook nog eens een flinke financiële catastrofe. ‘Dat moet je niet een paar keer overkomen. Dan ga je kapot. Sowieso is het niet meer te doen om vanuit het niets een varkenshouderij te beginnen. De eisen en de toenemende regelgeving maken het verschrikkelijk kostbaar. Om maar een voorbeeld te noemen: zo ineens bedenkt de overheid dat bepaalde roosters niet meer mogen en vervangen moeten worden door andere exemplaren. Hoe je het doet maakt niet uit, als het maar gebeurt.’

Veenhuizer Boeren

Marlieke is blij met de Veenhuizer Boeren. Inmiddels hebben veertien boeren zich aangesloten bij het collectief. Via Veenhuizerboeren.nl bieden boeren uit de omgeving van Veenhuizen hun eigen producten aan. Interessant voor de klant, want die is verzekerd van verse spullen uit de buurt én interessant voor de boer die een fatsoenlijke prijs krijgt voor zijn waar. ‘De kracht van Veenhuizer Boeren is dat je weet wat je koopt. Het zijn allemaal eerlijke producten. Zelf ben ik zo’n tweeënhalf jaar geleden al begonnen om ons vlees te verkopen aan consumenten. Dat doe ik via Facebook. Voor ons is Veenhuizer Boeren een heel mooie aanvulling. Hoe leuk zou het zijn dat mensen de supermarkt straks links kunnen laten liggen voor dit soort producten?’ Je eigen verse groente, fruit, zuivel, eieren, Maallust biertje en bloemen en planten in huis halen is heel eenvoudig: je plaatst je bestellingen vóór woensdag 12:00 uur. Op vrijdag staat je pakket klaar voor afhaal bij de Eerste Wijk in Veenhuizen. Liever laten bezorgen? Geen punt. Voor 1 euro per kilometer wordt je bestelling aan huis bezorgd. Op 13 juli introduceren we de volgende Veenhuizer Boer in deze krant!