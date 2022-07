De Krant in gesprek met jong voetbaltalent

Sven Postma is dit seizoen tot meest waardevolle speler van TLC uitgeroepen. Postma heeft vanaf zijn jeugd bij Leek, TLC gespeeld. Als jeugdspeler is hij een bijna verlegen, bescheiden jongen, die zich toen ook al wilde ontwikkelen als voetballer. Naast de trainingen is hij ook onderdeel van Voetbalschool Noord in Leek geweest. Daar kreeg hij de technische vaardigheden die hem nu tijdens de wedstrijden zeker van pas zijn gekomen. De 21-jarige in opleiding tot fysiotherapeut zijnde Sven speelde het afgelopen seizoen altijd in de basis van TLC. Zo nu en dan fungeerde hij als rechtsback maar gedurende het seizoen kwam de harde werker, zoals hij zichzelf omschrijft, steeds vaker op het middenveld te spelen. Postma geeft aan dat zijn voetbalbewegingen er niet altijd soepeltjes uitzien, maar ze zijn wel effectief. De middenvelder geeft aan dat hij zich echt als een echte teamspeler ziet. Daar kwam dit jaar ook nog bij dat hij doelpunten is gaan maken. Hij is ook aangewezen als penalty nemer. Dat lukte hem dit jaar een aantal keren goed. Met zijn 21 jaar is Sven het afgelopen jaar al één van de ervaren spelers. De acceptatie van zijn jongere collega’s is prima. Hij nam het voortouw om te laten zien dat er tijdens de wedstrijd gebikkeld moet worden. TLC heeft vorig jaar besloten naar het zaterdagvoetbal over te schakelen. Postma geeft aan dat dit wel een verschil in niveau zal gaan worden. Zijn focus zal de komende twee jaar bij de opleiding tot fysiotherapeut zijn. Misschien kan hij daarna eens een keer op een hoger niveau gaan spelen. Tenminste dat is wel Sven zijn doel om te kijken waar zijn plafond ligt. Eerst komend seizoen het zaterdagvoetbal met TLC ontdekken. Wellicht kan TLC een periode pakken en anders zeker voor lijfsbehoud gaan en een stabiele derdeklasser worden.

De 19-jarige in Niekerk wonende Raymon Wegter is tot en met de D-junioren lid van Niekerk. Toen heeft hij de stap genomen om bij VEV’67 zijn talenten verder te kunnen ontwikkelen. Zijn broer Stefan heeft al eerder de overstap genomen. In zijn eerste jaar speelde hij bijna alle wedstrijden en maakte toen ook al veel doelpunten. Raymon ontpopt zich als een goede voorhoedespeler. Fanatisme, vechtlust en veel energie in de wedstrijd leggen zijn kenmerkend voor zijn kwaliteiten. Dat bleef trainer Kees Pranger ook niet ongemerkt. Na de winterstop kon de vleugelspits met het eerste team van VEV’67 meetrainen. Dat leverde hem ook al een basisplaats op. Dat was best spannend en bijzonder, maar hij heeft zich voorgenomen zichzelf te blijven geloven. Verder deed Raymon het met invalbeurten. Opmerkelijk was wel dat Wegter als invaller tegen Be Quick Dokkum in de allerlaatste minuut VEV met een fraaie kopbal de overwinning bezorgde. Aan het einde van het seizoen stond de doelpuntenteller voor Raymon op twee. Wegter wil wel aangeven dat hij zichzelf als verbeterpunt ‘de techniek’ heeft opgedragen. Raymon vertelt dat hij een missie had. Zijn broer, die een beperking heeft, is voor hem de aanleiding de opleiding persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen aan het Noorderpoort te gaan volgen. De snelle spits wil voor komend seizoen een plek in de basis proberen te veroveren. De laatste weken heeft de aanvaller met vrienden veel gespeeld. Samen hebben ze een schema voor duurlopen opgepakt om conditioneel ook in orde te zijn.

Gert Jan de Vries is met zijn 19 jaar wel één van de jongste spelers van De Wilper Boys 1 dit afgelopen seizoen. In de coronaperiode heeft hij het wielrennen weer opgepakt. Dat vindt hij erg leuk, maar tijdens een aantal wedstrijden is hij ook behoorlijk gevallen. De Vries heeft in zijn jonge jaren bij Marum gespeeld en op iets latere leeftijd de stap naar De Wilp gemaakt. Gert Jan geeft aan dat hij een middenvelder met veel loopvermogen is. Doordat hij een aantal jaren op de fiets heeft gereden, is zijn techniek zeker achter gebleven. Dat zal zeker een verbeterpunt voor de komende periode worden, zo vertelt hij. De Vries is afgelopen augustus met de opleiding fysiotherapie begonnen. Door de combinatie met sport is zijn interesse voor de fysiotherapie geboren. Daarnaast wordt die interesse nog groter tijdens zijn revalidatie, nadat een operatie aan zijn arm noodzakelijk is gebleken. Zijn arm is namelijk uit de kom geschoten. Het contact met de fysiotherapeut tijdens het revalideren stookt het vuurtje nog meer aan. Gert Jan begon wat onwennig aan het seizoen. De trainer zag wel potentie in hem en schonk hem zijn vertrouwen , waardoor hij steeds meer een vaste plek in het team verwierf. De Vries vindt dat De Wilper Boys te laag is geëindigd. Ze hadden een prima slot met de twee gewonnen wedstrijden tegen Harlingen. Na een korte pauze is hij nu alweer bezig met fietsen en duurlopen.

De 18-jarige Yska Last komt na een avontuur in Amerika terug bij Roden. Door een bureau, die spelers naar Amerika begeleidt, is hij daar in een te laag niveau ingedeeld. Dat is op basis van zijn prestaties in de JO 17/19 van seizoen 20/21. Voordat Yska als 17-jarige naar Amerika vertrok heeft hij heel hard getraind om fysiek in orde te zijn. Want zijn doel is te slagen als voetballer. Zijn kwaliteiten kwamen niet overeen met het niveau van de groep in Amerika. Dat was een teleurstelling en er kon ook geen verandering in worden gebracht. Terugkeer naar Nederland was een logische stap. Hij pakte de opleiding Ondernemerschap en Retailmanagement aan de Hanzehogeschool op, waar hij volgend jaar in het tweede jaar zal komen. Terug in Roden werd hij eerst bij de JO19 ingedeeld. Daar werd hij al snel door de trainer van het eerste elftal Freddie Strating voor de trainingen van het eerste elftal gevraagd. Dat was best wel wennen. Er is een leeftijdsverschil en er zit een groot verschil in kwaliteit bij de spelers van het eerste ten opzichte van de JO19. Het moet allemaal sneller en directer. Yska paste zich prima aan. Het leverde hem gaandeweg het seizoen een basisplaats op in het eerste elftal. De aanvallende middenvelder is in het bezit van een goede pass, prima inzicht en een goede techniek. Daarbij valt het wel op dat zijn loopvermogen voor het eerste elftal van Roden van groot belang is. Het komende seizoen komen er nog meer jonge spelers bij en er zijn een aantal ervaren spelers vertrokken. Last wil deze jonge spelers helpen en er bij te betrekken hoe het allemaal werkt bij de senioren.

Tim Assman is met zijn 19 jaar al een vaste verschijning in het eerste elftal van GOMOS. De tegenwoordig in de spits spelende Assman was in zijn jongere jaren meer op het middenveld te vinden. Pas in de JO19 werd Tim op zijn nu favoriete spits positie geplaatst. Gelukkig werd de jonge spits door trainer Martin Drent prima gevoed met handige tips. De trainer ziet zeker potentie. Het afgelopen seizoen was de focus op de loopacties en positie kiezen gestoeld. De tegenstand is heftiger in de eerste klasse en daardoor diende hij sterker te zijn in de duels. Balvast zijn en de verbinding zijn tussen middenveld en voorhoede. Met zijn twee meter was Tim moeilijk te verdedigen het afgelopen seizoen. Het nadeel voor zijn lengte is natuurlijk wel de startsnelheid. Eenmaal op snelheid wordt het lastig de spits bij te houden. De student HBO Technische Bedrijfskunde aan de Hanzehogeschool dient nog zeker twee jaar de studie te volgen alvorens af te studeren. Tim woont nog lekker bij zijn ouders in Norg. Hij komt uit een gezin waar moeder op redelijk niveau heeft geschaatst en vader het tot GOMOS 3 of 4 heeft geschopt. Assman is trots op het behalen van de derde plek in de competitie. Assman stelt zich tot doel om volgend seizoen meer dan negen doelpunten te maken. Hij wil met GOMOS opnieuw de nacompetitie halen en zelf stabieler en balvast in het spel te zijn.

Joseph Duku Dima is op zijn twaalfde jaar met zijn moeder uit Kenia naar Nederland verhuisd. Zij kregen de kans om naar Nederland te gaan en zo een nieuw leven op te bouwen. Ze nestelden zich in Roden waar hij zich bij ONR als lid heeft aangemeld. Op 17-jarige leeftijd debuteerde Joseph in het eerste elftal van ONR. Trainer Erik Kloosterman bood hem deze kans. In de beginfase vond hij het best wel lastig. Met name met het fysieke spel heeft de jonge spits het lastig. Door zijn snelheid werd hij menigmaal door de te late inzet van de tegenstander geraakt. Hij bleek telkens de tegenstander te snel af te zijn. Vooral het begin van het seizoen was scoren voor ONR moeilijk behalve tegen Niekerk waardoor ze geen kampioen zijn geworden. Joseph heeft eerst een opleiding voor International Business gedaan, maar daar is hij mee gestopt. Komend studiejaar gaat de nu 18-jarige rechterspits de opleiding Sport en Bewegen volgen. Sterke punten van de rappe spits zijn toch wel de snelheid en de techniek. Afgelopen seizoen was de snelheid van Joseph voor ONR een extra wapen. Verbeterpunten heeft de voetballer zeker. Zijn linkerbeen dient verder te worden ontwikkeld. Hij wil zeker sterker in de duels worden. De bangheid zal er vanaf moeten geeft hij aan.

Ivar Cats is al heel zijn leven speler bij Peize. Hij miste dit volledige seizoen maar twee wedstrijden door een blessure. Trainer Hofman heeft hem al eens rechtsback gezet, maar na een aantal wedstrijden kwam hij als rechtsbuiten meer tot zijn recht. Cats zijn voorkeur ligt op het middenveld en dan op de 10 positie. De trainer ziet in hem meer een voorhoedespeler met veel diepgang. Het afgelopen seizoen zijn de snelheid, de actie en het prima schot van Cats wel van pas gekomen. Hij vindt zelf dat hij met zes doelpunten te weinig heeft gescoord. Verder is er voor de 21-jarige niks te klagen. In september gaat hij beginnen aan de studie Technische Bedrijfskunde aan de universiteit in Groningen. Terugkijkend op het seizoen blijkt dat Peize voor de winterstop minder goed heeft gespeeld waarbij het kwartje vaak de verkeerde kant is gevallen. Er werd ook te weinig gescoord terwijl er genoeg kansen waren. Na de winterstop werd het voetbal beter en kwam de ploeg meer tot scoren. De wedstrijden werden gewonnen en het spreekwoordelijke kwartje viel nu wel de goede kant op. Ivar spreekt de wens uit blessurevrij te blijven en zelf nog fitter te worden. Met die fitheid kan hij belangrijk voor het team zijn.

Henkjan de Boer speelde de afgelopen drie jaar bij Westerkwartier. Pas het afgelopen seizoen is hij als rechtsback te zien in het eerste elftal van Westerkwartier. De student aan het Alfa College Sport en Bewegen start komende schooljaar aan zijn laatste jaar. Het afgelopen seizoen heeft twee gezichten gehad. Trainer Noorda vertrok en Johan Wardenier nam het over. Dat is wel een hele verandering geweest. Na de winterstop was Westerkwartier moeilijk te kloppen. In de finale tegen Friese Boys werd net niet het doel behaald. Het afgelopen seizoen is de sfeer in de ploeg prima. Henkjan spreekt de hoop uit dat de ploeg de lijn door kan trekken in het volgende seizoen. Van origine is Henkjan middenvelder, maar het afgelopen seizoen heeft hij veelal rechtsback gespeeld. Het liefst speelt hij als verdedigende middenvelder. De 20-jarige noemt als sterke punten zijn conditie en hij is goed in de duels. Koppen en het timen en inschatten van lange ballen zijn zeker voor verbetering vatbaar. Henkjan wil graag uitgroeien tot een vaste kracht van Westerkwartier. Zijn handelingssnelheid dient dan zeker omhoog te gaan. Hij geeft ook nog aan dat hij zijn kop minder moet laten hangen. De nieuwe indeling van de competitie kan hem wel bekoren. Een aantal oude bekenden en een paar nieuwe teams, dus voor Westerkwartier een mooie uitdaging. Jan Koster is Henkjan zijn favoriete speler. Prima techniek en goed inzicht. Henkjan is komend seizoen trainer van de JO17 van Westerkwartier. Verder zit hij in het jeugdbestuur. Verbeterpunt voor de jeugdafdeling is om de trainers beter te begeleiden en dan met name goede feedback geven of krijgen. De Boer ziet Westerkwartier over vijf jaar als stabiele vierdeklasser.