De Krant zoekt ‘oranjegekken’

REGIO – Op 11 juni begint het EK voetbal en ook Nederland doet mee! Voor het eerst sinds 2014 is het Nederlands Elftal weer aanwezig op een eindtoernooi en daar wordt in de regio natuurlijk massaal naar toegeleefd. Zolang het EK duurt is in deze krant wekelijks een EK-bijlage te vinden, waarin aandacht is voor de gespeelde wedstrijden, de stand van Nederland en andere oranjegekleurde verhalen. Bezoekt u dit EK een wedstrijd, bent u helemaal oranjegek óf versiert u uw huis dit jaar helemaal in rood-wit-blauwe kleuren? Dan komen wij graag met u in contact! Stuur een mailtje naar dekrant@media-totaal.nl en wellicht komen wij langs voor een mooi verhaal!