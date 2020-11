‘De kunst is kracht te vinden en niet te blijven hangen in het verleden’

De 5 van Wardenier

Elke week legt voetbalverslaggever Johan Wardenier vijf vragen voor aan sporters, coaches of andere prominenten uit de sportwereld. Deze week spreekt hij met de in Peize woonachtige Gerard Kemkers.

Na de Olympische Spelen van Sotsji is Gerard Kemkers in zijn vrije tijd bezig met het stimuleren en ondersteunen van een vitale maatschappij. Tijdens zijn periode bij FC Groningen ontdekte Kemkers nieuwe interessegebieden in de sport kennen. Het vitale leven en talentontwikkeling bleven hangen. Na vier jaar bij de lokale FC werd gestart met het opbouwen van een ontwikkelingsinstituut voor jonge sporters. Het project zit op dit moment in een start-up fase. Het uiteindelijke doel is om sporters voor te bereiden op de prestatiesport door de fase daarvoor centraal te stellen. Het wil niet zeggen dat het in Kemkers leven alleen maar over prestatiesport gaat. Een vitale maatschappij ontwikkelen is voor Kemkers evenzeer een geweldige uitdaging. ‘In alle leeftijden is bewegen noodzaak. Bij topsport heb je een doel wat je nastreeft en bij breedtesport is bewegen een middel. In sportverenigingen – zoals voetbal – wordt te weinig aan algemene bewegingsvaardigheden gedaan. Te denken valt dan aan coördinatie, stabiliteitsoefeningen en lenigheidsoefeningen. Of simpelweg de basis van de beoefende sport. Op de basisscholen wordt te weinig een relatie gelegd met het duurzame karakter van een leven lang sporten en bewegen. Hier kan ook het bewegen meer en beter worden gestimuleerd, de gezonde levensstijl zou zelfs een vak op school kunnen zijn. Tenslotte moet je een heel leven met je lichaam doen’, stelt Kemkers.

Je bent burgemeester van Noordenveld, wat zal je gaan veranderen?

‘Als we een vitale omgeving willen inrichten, zullen we de voorwaarden daarvoor wel dienen te creëren. Ik denk dat het interessanter, uitdagender gemaakt kan worden. In het bosrijke gebied rond Roden is de natuur op zichzelf aantrekkelijk, in bijvoorbeeld de Onlanden zou ik meer wandelpaden en knooppunten aanleggen. Maar ook interessante objecten toevoegen, die in de route opgenomen kunnen worden. Er wordt nu te weinig met de omgevingsinrichting gedaan om mensen meer tot bewegen aan te zetten.’

Bewegen voor ouderen, zoals Walking Football, Tennis en Volleybal neemt in populariteit toe. Hoe zie jij die ontwikkeling?

‘Het Old Star project in Peize is wat dat betreft een prima initiatief. Mensen aanzetten en stimuleren tot beweging is een geweldige uitdaging. Het project in Peize krijgt nu aardig vorm. De populariteit is stijgende, maar veel ouderen hebben toch enige afstand om deel te gaan nemen. Ik zie het als een kans voor ouderen zich een vitaler en dus fitter leven aan te meten, maar ook het sociale aspect speelt daarbij een belangrijke rol.’

Optimistisch zijn is een keuze. Jezelf willen ontwikkelen is een keuze. Een doel nastreven is een keuze. Je houding is een keuze. Wat komt er bij jou op als je dit leest?

‘Hier ben ik het helemaal mee eens. Het is een levensopvatting, mijn levensopvatting. Ik ben groot geworden in de sport, daar leer je de essentie van dit soort keuzes. En vervolgens helpt het je ook in het leven zelf. Dat is voor de één natuurlijk gemakkelijker dan voor de ander. Het is ook maar net wat er op je levenspad komt. Hoe ga je dan om met tegenslagen of voorspoed? Ik was als topsporter een publiek persoon. Dat is best ingewikkeld om mee om te gaan. Bij mij is het glas is altijd half vol. Waar vind je aanknopingspunten in zaken die goed of juist slecht gaan? De kunst is kracht te vinden in zaken die het zonnetje in het leven brengt en niet te blijven hangen in het verleden. Er is altijd een toekomst. Het startpunt ligt bij jezelf en jouw houding.’

Wie is jouw inspiratiebron geweest?

‘Ik heb niet echt een idool waar ik me als sporter of als coach aan heb gespiegeld. Er zijn veel mensen die invloed op mij hebben gehad. Ik vind dat je van iedereen iets kunt leren en haal inspiratie uit iedereen waar ik mee mag werken. Iedere dag is een kans om te leren en in die zin hoop ik omgekeerd ook weer mensen te kunnen inspireren.’

Jouw voormalig assistent-coach Kosta Poltavets heeft laatst aangegeven dat de schaatssport in Nederland de laatste jaren niet is mee ontwikkeld. Wat vind jij hiervan?

‘Poltavets is een goede en gerespecteerde coach. Dit is een zin uit een geheel interview. De kans is groot dat de uitspraak verder onderbouwd moet worden. Het Nederlandse schaatsen is al jaren zeer succesvol en bewijst in die zin het ongelijk van Kosta. Los van deze discussie, niks is dodelijker dan succes. Juist als je succesvol bent, zal de focus verzet moeten worden naar innovatie en verandering. Ik ben inmiddels al weer zes jaar verdwenen uit de schaatssport en heb daarbij veel afstand van het topschaatsen genomen. Ik ben helemaal niet meer in de positie om het huidige Nederlandse schaatsen inhoudelijk te wegen.’