De Leesbeesten vragen Selma Noort het hemd van het lijf

RODEN – De kinderen van leesclub de Leesbeesten hebben hun eerste boek uit. Ze verzamelden afgelopen dinsdag 7 maart in boekhandel Daan Nijman in Roden. Afgelopen weken hebben ze gelezen uit het boek ‘Het kleine huis aan de rivier’ van Selma Noort. Wat opvallend is, is dat de kinderen allemaal een verschillende boodschap uit het boek hebben gehaald. Een van de thema’s dat naar voren kwam was vriendschap. Na het uitlezen van het boek hadden de kinderen veel vragen, zoals; hoe oud zijn Amber en Joes, komt er ook een film van het boek, en hadden ze nou ruzie op het einde? De kinderen werden verrast door een gesprek met de schrijfster. Ze mochten haar het hemd van het lijf vragen via een online Teams gesprek. Hier hebben de kinderen gretig gebruik van gemaakt.