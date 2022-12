De meteorologische winter is alweer van start gegaan. Dat betekent ook dat er weer veel kouder weer aan zit te komen. Voor veel mensen dé tijd van het jaar om het in huis gezellig te maken en veel meer uren als gezin samen door te brengen. De winter heeft veel te bieden. Zowel binnen als buiten. Toch blijft het soms lastig om leuke activiteiten te verzinnen. Kan jij ook wel wat inspiratie gebruiken? Lees dan snel verder? Hieronder vind je de leukste winterse activiteiten op een rij.

Lekker binnen blijven

Een dagje kan net genoeg zijn om weer volledig op te laden van een drukke week. Doe dit echter niet dagen achter elkaar, want daar word je alleen maar lusteloos van.

Schaatsen

Rond de winter openen ook weer heel veel schaatsbanen de deuren. Zelfs wanneer schaatsen op natuurijs niet mogelijk is, kan je dus altijd wel ergens terecht om toch de ijzers onder te brengen. Dit is toch op en top genieten van de winter. De ijzige kou, het gevoel van zweven over het ijs, de gezelligheid van vrienden en familie en natuurlijk een beker warme chocolademelk en een broodje Unox aan de kant. Dat is pas echt winter!

Boswandeling

De winter lijkt misschien niet het meest aantrekkelijke seizoen om een boswandeling te maken. De bomen zijn kaal en het is koud. Toch zijn er genoeg bossen waar je ook met koud weer heerlijk kunt wandelen. Helemaal als we ook nog eens op een heerlijk laagje sneeuw worden getrakteerd dit jaar. Zorg dat je er vroeg bij bent en die allereerste voetstappen in de verse sneeuw kunt zetten. Magischer wordt het niet.

Kerstmarkt bezoeken

Nog heel even en dan is het weer Kerstmis. Dat betekent ook dat er genoeg kerstmarkten bezocht kunnen worden. In Nederland, maar ook net over de grens. Leuk om op deze manier alvast helemaal in de kerststemming te kopen. Wat is er nou leuker dan dat?

Nu we toch bezig zijn, eindig een dagje op de kerstmarkt af met een marathon van al jouw favoriete kerstfilms. Zo kan de dag helemaal niet meer stuk.