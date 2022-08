De Liefair staat weer in de steigers met rond de 120 kramen

‘Dit jaar hebben we zelfs nog iets meer vertier dan andere jaren’

LIEVEREN – De Liefair gaat weer los, onder het motto: Lievers landleven in Lieveren! Op zondag 28 augustus staan er zo’n 120 standhouders in Lieveren. Naast kraampjes is er een veld met interactieve oude ambachten, zorgt de Scoutinggroep voor verschillende activiteiten en is er een tweede foodplein. Van de standhouders is zo’n 30 procent nieuw, vertelt voorzitter Arnaud Boer. ‘Verder hebben we een muziekpodium en is er nog rondlopende muziek, in de vorm van een folkzanger. Ook is er een bierproeverij van een bierbrouwerij uit Zevenhuizen. Dit jaar hebben we iets meer vertier. We zijn blij dat we eindelijk weer los kunnen, nadat het twee keer niet is doorgegaan.’

Afgelopen donderdag was de laatste vergadering van de club van 10, die de Liefair organiseert. ‘In principe staat alles, maar natuurlijk moesten de puntjes nog op de i. Het veld uitzetten, aggregaten regelen, wc units, dat soort dingen. Vanaf volgende week vrijdag bouwen we op. Met zijn tienen en gelukkig nog een stuk of 5 vrijwilligers. Dus dat is een grote klus, maar wel een hele leuke klus!’