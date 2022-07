‘De Lus is al vijftig jaar een begrip in Roden, het voelt een beetje als één grote reünie’

Wat: De Lus van Roden

Waar: Centrum Roden

Wanneer: Zaterdag 9 juli

Info: Volksvermaken.nl

RODEN – Ein-de-lijk. De 50e Lus komt eraan. En niets dat daar nog tussenkomt. Zaterdag 9 juli wordt het wielercriterium verreden in het kloppende hart van Roden. Dat begint ’s middags al met een jeugdkoers waaraan zo’n 40 jonge renners aan meedoen, weet Volksvermaken voorzitter Lammert Kalfsbeek. De fameuze Lus trekt niet alleen wielerminnend publiek naar Roden, maar ook mensen die hard toe zijn aan een beetje reuring en gezelligheid komen graag naar de parel van Drenthe. Om een lekker pilsje te pakken op het terras. Of twee.

Roden is een wielerdorp. Weinig plaatsen waar zoveel mooie criteriums verreden worden. De Lus is misschien wel de bekendste. Vele wielertoppers stonden al eens aan de start van de Lus. En veel van de Lus-winnaars zijn doorgebroken in de wielersport. Grote namen als Erik Dekker, Lammert Huitema, Allard Engels, Johnny Hoogerland, Liewe Westra, Tom Jelte Slagter en lokale toppers Marco Bos, Stefan Poutsma en niet te vergeten Patrick van der Duin reden al eens de tour die landelijke bekendheid geniet. Hoe de Lus ook verloopt, saai wordt het nooit. Daar zorgt commentator en beroepspraatjesmaker Jannes Mulder wel voor. Hij zorgt samen met Andries Nieuwenhuis voor het commentaar tijdens het wielerfestijn. De heren elite start om 19:30, een vrouwenkoers is er dit jaar niet. ‘Het is stuivertje wisselen; of de jeugd of de vrouwen. Er is nu gekozen voor een jeugdcriterium’, zegt Lammert Kalfsbeek. ‘De jeugd heeft de toekomst. Als we de jeugd een podium blijven bieden, hopen we dat ze doorgroeien naar de heren.’ Tussen de bedrijven door wordt een sprintrace gehouden, een afvalrace op het stuk waar de kortebaandraverijen worden gehouden. De start is ter hoogte van de Ot & Sien camping en de finish is op de Brink. Tien tot twaalf renners nemen het tegen elkaar op in de race waarin er telkens iemand afvalt.

De heren elite is met 100 deelnemers aan de start volle bak, zegt Kalfsbeek. ‘Het liep al meteen storm bij de inschrijvingen. Daar zijn we trots op natuurlijk. De Lus staat in het noorden bekend als een goed georganiseerd criterium. Het zou nog kunnen dat er 10 tot 15 renners bijkomen. Die honderd kilometer wordt verreden over ongeveer 77 ronden. Het parcours start op de Brink en gaat via de Heerestraat naar de Nieuweweg en vervolgens de Zondagstraat in. Via de Jan Fabriciuslaan komen de renners weer uit op de Norgerweg en vervolgens op de Brink. De junioren rijden een koers van 65 kilometer. Ook interessant zijn de premies. Tijdens de premierondes kunnen renners een sprintje trekken om de snelste tijd. Het leuke is dat je maar zo met het meeste geld kunt vertrekken zonder dat je een podiumplaats hebt. Het is echt een onderling spektakel.’

De Lus moet het deze keer doen zonder Knight Riders. Het parcours voor de tocht in het donker wordt altijd uitgezet door WTC. Zij kregen helaas de groep uitzetters voor dit jaar niet rond.

LUStrumshirt

De Volksvermaken-voorzitter kijkt uit naar zaterdag. ‘Het is de eerste fysieke Lus na corona. De Lus is al vijftig jaar een begrip in Roden. Het voelt een beetje als één grote reünie. De sfeer, de gezelligheid, de volle terrassen en de wielersport in de vorm van een rondje dorp blijft uniek.’ Ook uniek zijn de speciale lustrumwielershirts. ‘Voor de 50e Lus hebben we drie LUStrumshirts laten maken voor de winnaar van de jeugd, sprintrace en elite heren. Dat is mede mogelijk gemaakt door Velodroom.’

Programma

17:00 uur – Juniorenkoers over 65 km

18:30 uur – Huldiging junioren

19:00 uur – Spectaculaire Sprint afvalrace

19:30 uur – Heren Elite koers over 100 km

22:00 uur – Huldiging Heren