De Man met de Hamer – Alex Wekema

ALTENA – ‘Ik ben voorzitter van Toneelvereniging Altena. We bestaan nu 42 jaar. We wilden ons 40-jarig bestaan vieren met een mooi groot stuk, waar 12 mensen in kunnen spelen. Dat ging helaas niet door, vanwege corona. We hebben twee keer niet kunnen spelen. Maar we spelen deze keer wel, dus we spelen hetzelfde stuk wat we de vorige keren ook wilden spelen, namelijk De Juffer en de Jongs. Het is een heel leuk stuk dat gaat over een oude dame die in een landhuis woont. Ze wordt een beetje eenzaam, want het personeel wordt ouder en haar dochter gaat het huis uit. Uiteindelijk gaat ze naar een dokter, die een oplossing weet. En verder verklap ik niks, behalve dat de oplossing van de dokter voor hilarische taferelen zorgt.

Zelf speel ik ook mee, maar pas weer vanaf 2019. Nog maar één keer dus. Daarvoor ook, maar omdat ik in ploegendienst werkte lukte het een hele tijd niet. We zijn een gezellige toneelvereniging en hebben geen moeite om spelers te vinden. Het oudste lid is rond de 65, maar we hebben er ook jeugd bij. Die benaderen we dan ook actief om eens te komen kijken en eventueel lid te worden. En tot nu toe lukt dat ook. Gelukkig maar, er is niks aan om een jong iemand door een ouder iemand te laten spelen. Maar mogen we eens gebrek aan spelers hebben, dan kunnen we bijvoorbeeld bij ’t Paiser Vermoak terecht. We helpen elkaar daarin.

Ik ben dan wel voorzitter op papier, maar eigenlijk doen we alles samen. We kiezen samen het stuk uit, we maken samen het decor en ook de kaartverkoop doen we samen. We spelen drie keer ’s avonds, voor steeds zo’n 100 man. Op zondag hebben we een matineevoorstelling met na afloop een buffet. Natuurlijk komen er mensen uit Altena, maar ook uit omliggende dorpen. We worden geregisseerd door Tanja Hommes, zij verzorgt ook de schmink. Daar zijn we natuurlijk superblij mee. De kaartverkoop voor De Juffer en de Jongs is op woensdagavond 4 januari in het dorpshuis in Altena. De zaal gaat om 19.00 open, de kaartverkoop begint om 19.30. Wie die avond niet kan, kan na 4 januari ook telefonisch kaarten bestellen bij Gerda Bezema op 06-28922905.’