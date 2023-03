De Man met de Hamer – Alfons Boven

Voorzitter Volleybalvereniging Peize

PEIZE – ‘Ik speel al bijna 15 jaar bij Volleybalvereniging Peize. Ik vind het belangrijk om een steentje bij te dragen aan een club. Als meerdere mensen iets doen, het hoeft niet veel te zijn, dan kun je een club goed dragen. Inmiddels ben ik al bijna twee jaar voorzitter. De vereniging heeft momenteel 142 leden. We hebben drie heren-, twee dames-, drie recreanten- en drie jeugdteams. Daarbij zijn er ook nog vier miniteams. We spelen op hoog niveau, maar je kunt alleen presteren als je ook plezier hebt. Daar hebben wij als vereniging een goede mix in gevonden. Het ontbreekt bij ons niet aan gezelligheid. Volleybal is de gemeenschappelijke deler, maar we zien elkaar ook voor en na wedstrijden en trainingen. We hebben momenteel veel jeugdleden, dat is onder andere te danken aan onze actieve jeugdcommissie en de enthousiaste trainers en begeleiders. In coronatijd hebben zij zich bijvoorbeeld ingezet om alle mogelijkheden te benutten om alsnog een balletje te slaan. We zien ook dat kinderen vaak andere kinderen aansteken om mee te spelen. In de coronatijd hebben we veel beachvolleybal gespeeld. Het volleybalseizoen loopt van september tot april. Wij zijn momenteel druk bezig met Peize in Beweging en de gemeente Noordenveld om beachvolleybalvelden te realiseren bij de club. Dat stimuleert om ook in de zomerperiode aan de bal te blijven. Vooral voor de jeugd zou dat erg fijn zijn. Waar we ook erg blij mee zijn is dat we momenteel een goede doorstroom hebben van de junioren naar de senioren. We vinden het ook fijn dat we enthousiaste recreantenteams hebben. Wanneer senioren geen competitie meer willen spelen, blijven ze vaak plakken bij een recreantenteam. Op die manier blijven ze in beweging en onderdeel van de gezelligheid. We drinken vaak voorafgaand aan de training een bakje koffie met z’n allen. Onze kantine is een grote factor voor de goede sfeer. Binnenkort wordt de kantine afgebroken en komen we in een sporthuis met andere verenigingen. Helaas gaat Arend, de beheerder van onze kantine, dan niet mee. Dat vinden we erg jammer. De dames 1 zijn dit seizoen kampioen geworden. De heren staan momenteel tweede, maar we doen zeker nog mee voor de kampioenstitel en ik heb daar alle vertrouwen in. Meer informatie is te vinden via www.volleybalpeize.nl.’