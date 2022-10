De Man met de Hamer – Arend Doorduin Volleybalvereniging de Opslag

OOSTWOLD – ‘Ik ben “Manusje van alles” bij Volleybalvereniging de Opslag. We hebben niet echt een bestuur, dus ik regel van alles. De Opslag is voortgekomen uit de (Ex-) Hartpatiënten Sport- en Zwemvereniging Groningen (HSZG), waar ik jarenlang de groep volleyballers begeleidde. Thans staat De Opslag open voor iedereen. Onze leden (m/v) zijn tussen de 50 en 84 jaar. Het oudste lid is dus 84 en die kan nog best goed meekomen. Volleyballen houdt je natuurlijk fit.

In de tijd dat ik bij HSZG actief was, heb ik mijn reanimatiediploma gehaald. Dat betekent dat ik de AED – die in het gebouw waar we spelen aanwezig is – kan bedienen, iets wat trouwens ook geldt voor enkele andere leden. We spelen elke vrijdagochtend van 10 uur tot 11 uur. Daarna even gezellig koffiedrinken hoort erbij.

Behalve bij De Opslag ben ik ook nog steeds actief bij een andere volleybalvereniging , namelijk bij Maple Leaf uit Groningen. Die club bestaat uit zo’n twintig leden, De Opslag helaas nog maar uit negen. Er vallen mensen af door blessures of vanwege hun leeftijd. Het is soms best lastig om mensen te vinden. Als je bijvoorbeeld kijkt naar hartpatiënten: vroeger werden deze afgekeurd, maar tegenwoordig werk je door. Bovendien vinden veel mensen het tegenwoordig lastig zich ‘vast’ te leggen. Dat merk je ook bij vrijwilligerswerk. Het is een algemeen maatschappelijk fenomeen.

Mensen die bij De Opslag mee willen volleyballen zijn van harte welkom. Een kijkje nemen kan natuurlijk altijd. Ook mag men voor niks een aantal keren meedoen om te kijken of het klikt en of men het leuk vindt. We spelen we een lekkere partij volleybal in een ongedwongen sfeer, met genoeg tijd voor een lolletje. In de regel doen we wat oefeningen en is er aandacht voor de techniek en posities. Na afloop is er, zoals gezegd, tijd voor koffie en kletsen. De kosten voor het lidmaatschap bekijken we per seizoen. Om die kosten zo laag te houden trainen we in Oostwold, in MFC de Gaveborg. Mensen die meer informatie willen, morgen mailen naar: arnddrdn@xs4all.nl