Voorzitter Schaakclub Roden

Roden – ‘Onze schaakclub heeft onlangs zijn 60-jarig jubileum gevierd. Een beetje verlaat door voor de hand liggende reden. Speciaal voor dat jubileum hebben drie van onze leden, de heren Battjes, Visser en Kunnen een prachtig jubileumboek geschreven, waarin 60 jaar geschiedenis van de schaakclub is verwerkt. Ze zijn anderhalf jaar bezig geweest, het resultaat is er ook naar. We zijn een gezonde middelgrote vereniging met zo’n 40 seniorleden en ongeveer 10 jeugdleden. Ik denk dat je, als je het over schaakclubs hebt, eigenlijk wel kunt zeggen dat we een grote vereniging zijn. Onze leden komen uit de wijde omgeving van Roden, van Assen tot Groningen en van Norg tot Tolbert.

We zijn niet de enige schaakclub in de omgeving, ook in Leek bestaat een schaakclub. Daar hebben we een heel goed contact mee. Onze jeugdleider geeft schaakles bij beide verenigingen. Naast sportieve concurrentie is er sprake van een uitstekende collegiale samenwerking. Als club proberen we onze maatschappelijke plicht te vervullen. Zo bezochten onze leden onlangs al de Oekraïners die in Langewold gehuisvest zijn, schaken we op donderdagmiddag in het gezellige Trefpunt Scheepstra en bezoeken we sinds kort op vrijdagmiddag het zorgcentrum De Hullen voor schaakactiviteiten met de bewoners.

Verder verzorgen we schaaklessen voor kinderen van basisscholen en bereiden hen voor op schaaktoernooien. We komen wekelijks bijeen op maandagavond in de oude Scheepstraschool. De jeugd om 18.30 en de senioren vanaf 19.45. Daar spelen we o.m. een interne competitie van 30 ronden. Ook hebben we een team dat externe wedstrijden in de regio speelt, zeven wedstrijden per seizoen. Naast de schoonheid van het schaakspel worden de hersenen constant getraind en je kunt je kennis ook in het dagelijks leven goed gebruiken. Je leert anticiperen, vooruitkijken op gebeurtenissen, op je hoede zijn. Wat gaat de ander doen en hoe kan ik daar weer op reageren. Het helpt je bij elementaire dingen. Mensen denken wel eens dat je om te kunnen schaken een bolleboos moet zijn, maar dat is absoluut niet nodig. Veel van onze leden zijn gewone enthousiaste modale schakers. Dus geïnteresseerden die eens mee willen doen zijn van harte welkom op de maandagavond. Het is wel handig dat je de beginselen van het schaken kent, anders is er voor jezelf niet veel aan.’