De Man met de Hamer – Arjan Schippers

Voorzitter VV Zevenhuizen

ZEVENHUIZEN – ‘Ik woon in Zevenhuizen en ben naast de voorzitter van VV Zevenhuizen ook ondernemer. Zo kom je met veel vertegenwoordigers en besturen in aanraking. Veel verenigingen hebben een tekort aan vrijwilligers. Dat was toentertijd op bestuurlijk niveau ook het geval bij VV Zevenhuizen. Zo ben ik erbij gevraagd. Ik had gelijk een klik met het bestuur. Ze waren erg jong en enthousiast, daar werd ik ook enthousiast van. Vorig jaar bestond de vereniging 75 jaar, dit hebben wij ondanks corona uitgebreid gevierd met de club en de dorpsbewoners. Zevenhuizen kan goed feesten, dat zit in de genen. Natuurlijk hebben we verder wel last gehad van corona. De competities lagen stil en je miste de verbinding. We hebben buiten op grote afstand van elkaar getraind, omdat we daar echt behoefte aan hadden. Sommige spelers hebben keuzes gemaakt om andere sporten te proberen, zoals fietsen. Maar we zijn met tientallen leden gegroeid. Onze vereniging loopt nu ongeveer naar de 400 leden. Zowel de dames- als de herenteams doen het erg goed in de competenties en we hebben veel jeugdleden. Kwaliteit in het voetbal is belangrijk, zo hebben we geïnvesteerd in goed opgeleide trainers. Maar plezier en het sociale aspect staan bovenaan. De derde helft is daar ook een belangrijke factor in. Zowel op vrijdag, zaterdag en zondag is er vertier. Het nieuwe Multifunctionele Centrum in Zevenhuizen speelt daar een rol in. Dat is ongelofelijk gezellig. We komen daar samen met mensen uit het hele dorp, de dorpsverenging, tennisverenging, korfbalverenging noem het maar op. Het is het modernste MFC van het Westerkwartier en er zit ook een sporthal in voor het zaalvoetbal. Het is echt gaaf. Aan het eind van het jaar gaan de logeerpartijen weer van start. De jongste jeugd slaapt dan in tenten op de velden. Onder toezicht natuurlijk. En in juni staat er weer een mixtoernooi en een barbecue op de planning. Dat zijn altijd wel dingen waar we naar uit kijken. Als iemand bij ons een potje wil komen voetballen, kan die terecht bij onze secretaris Bibiane Mulder, die zich ook al jaren inzet. De contactgegevens zijn te vinden op onze website www.vvzevenhuizen.com.’