De Man met de Hamer – Bert Arends

Voorzitter Wandelstichting De Landloper

VEENHUIZEN – ‘We organiseren op 5 juni voor de twaalfde keer een wandeltocht namens Wandelstichting De Landloper. De stichting heeft nauwe banden met de voetbalvereniging in Veenhuizen. Daar heb ik jarenlang gevoetbald en ik ben daar acht jaar de voorzitter geweest. Op deze manier raakte ik betrokken bij de wandelstichting. Inmiddels woon ik niet meer in het dorp. Toch heb ik wat met Veenhuizen en dat is altijd blijven hangen. Daarbij vind ik het belangrijk dat je je inzet als vrijwilliger. Een voorzitter is net zo belangrijk de persoon die de lijnen van het voetbalveld kalkt. Ik houd van wandelen. In de eerst plaats is het goed voor het lichaam, elke arts zou bewegen promoten. Daarbij houdt een wandeling het hoofd schoon en ben je in nauw contact met je omgeving. Fietsen is dan natuurlijk ook goed, maar dat gaat veel sneller. Wandelen kan op een tempo waarbij je de natuur echt kunt opsnuiven. De wandeltocht heeft voor iedereen iets. Als je het dorp graag wilt bewonderen, kun je de 5 kilometerroute lopen. Veenhuizen staat op de lijst van het Unesco Wereld Erfgoed. Dat is heel uniek. Er staan veel mooie gebouwen zoals het gevangenismuseum, bierbrouwerij Maallust, een theetuin en een kaasmakerij in het dorp. Als je houdt van wandelen in de natuur, dan is de 10 kilometerroute perfect. Die gaat door de bossen van Veenhuizen. En de 20 kilometerroute gaat door het schitterende natuurgebied Fochteloërveen. Ik zou iedereen aanraden dat een keer mee te maken. De tocht is een soort klaverblad. Als je de vijf kilometertocht hebt gelopen, krijg je ook de kans om daarna de 10 kilometerroute te lopen. We starten in de voetbalkantine van V.V.Veenhuizen, het is erg fijn dat we van alle voorzieningen van de verenigingen gebruik mogen maken. De entreeprijs is vijf euro en kinderen tot en met 12 jaar kunnen gratis meelopen. We zijn dit jaar iets later begonnen met de organisatie en we moesten nog een evenementenvergunning aanvragen bij de gemeente Noordenveld. Alle medewerkers daar hebben hun best gedaan om ons van de vergunning te voorzien. Aangezien het de twaalfde tocht wordt, hebben we al een goed draaiboek om af te werken. We hebben een bestuur met acht leden, die graag de schouders eronder zetten. De organisatie van zo’n tocht kost wat tijd, maar zorgt na afloop altijd voor een plezierig gevoel.