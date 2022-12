RODEN – ‘Ik ben voorzitter van popkoor Puur in Roden. Ik ben ook zingend lid. Ook ben ik een tijdje penningmeester geweest. In mijn vorige woonplaats zaten mijn vrouw en ik ook bij een popkoor en toen we in Roden kwamen wonen zagen we in de Krant een oproepje van Puur, er werden leden gezocht. We zijn best een jong koor, een aantal mensen kwam met het idee om samen met dirigent Jos Smit een popkoor te beginnen. Toen waren er 35 leden, inmiddels hebben we er 46. Wat vrouwen betreft hebben we een ledenstop. We zijn helemaal vertegenwoordigd met 12 sopranen, 12 alten en 12 mezzosopranen. We kunnen er nog wel wat mannen bij gebruiken. Wat wel leuk is, is dat we 2 vrouwen hebben die tenor zingen. Dus vrouwen die tenor kunnen en willen zingen, kunnen natuurlijk wel meedoen. We willen geen heel groot koor worden. Ons repertoire gaat van Nederlands tot Engels, over het algemeen top 2000 nummers. Als we een nummer willen toevoegen, dan moet het worden bewerkt. Soms doet de dirigent dat, maar de meeste partituren worden gekocht. Er zijn een aantal instellingen in Nederland die de bewerkingen in de markt zetten. Soms ook op bestelling. Over de nummers die gezonden worden moeten Buma/Stemrarechten worden betaald. Om het makkelijker te maken zijn we lid van de Bond van Koren in Drenthe, daar betalen we gewoon 1 keer per jaar de rechten aan.

Sinds een paar jaar hebben we een nieuwe dirigent, Suzanne Dullaart. Dat is een lot uit de loterij. Toen Jos wegging was Suzanne al een tijdje invalster. Ze studeerde aan het conservatorium en liep in de sollicitatieprocedure mee. Ze was toen nog heel jong, maar we zijn heel blij met haar. Ze brengt ons naar een hoger niveau.

We repeteren een keer per week. Mensen die zich bij ons aan willen sluiten zijn welkom om eerst drie keer mee te zingen. De dirigent wil ook een keer even alleen met de nieuwkomer zijn om te horen wat voor stemklank iemand heeft. Vrouwen komen dus op een wachtlijst, tenzij ze tenor kunnen en willen zingen. Eerst even aanmelden is wel handig, dat kan via onze website: www.popkoor-puur.nl.’