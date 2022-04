De Man met de Hamer – Johannes Scheerhoorn

Voorzitter HSV Zevenhuizen

ZEVENHUIZEN – ‘De hengelsportvereniging bestaat al sinds 1970. Ik kwam erbij in 1987 en ben toen 23 jaar secretaris geweest. Daarna ben ik er een klein poosje tussenuit geweest en inmiddels ben ik al vier jaar voorzitter. In 2020 bestonden we 50 jaar, dit hebben we helaas niet kunnen vieren vanwege corona. Maar in 2025 zijn we van plan er weer een mooi feest van te maken. We organiseren wedstijden, zowel voor de jeugd als voor senioren. In de winter vist de jeugd op snoeken, we vissen in de Zevenhuizen feestweek en in mei begint de avondcompetitie weer. Dat zijn tien wedstrijden in het jaar. Voor een wedstrijd telt zowel het aantal vissen als het gewicht van de vissen mee. De hoeveelheid is per vis een punt waard en qua gewicht krijg je een punt per 50 gram. Deelnemers mogen na afloop hun acht beste resultaten bij elkaar optellen en hier komt dan een winnaar uit. Soms mist iemand wel eens een wedstrijd, daarom kiezen we de acht beste resultaten van de tien wedstrijden. Meestal doen er zo’n 12 mensen mee aan een competitie en vissen we in Friese wateren. Het is moeilijk uit te leggen, maar op een of andere manier vang je daar toch meer. We hebben inmiddels 403 leden. Vanwege corona hebben we een hele lange periode geen wedstrijden kunnen houden, maar ik merk wel dat de vissport in populariteit is gegroeid. Vooral het karpervissen onder de jeugd is erg populair geworden. In onze vereniging komen veel verschillende leeftijden voorbij. Het zijn toevallig allemaal mannen, maar vrouwen zijn natuurlijk ook welkom. De jongste leden zijn in de 20 en de oudsten in de 70. Het is een sport die je heel lang kunt beoefenen. Het is dan ook een hele mooie sport, daar kan ik uren over doorpraten. Het begint al als je net aan het water gaat zitten. Je geniet van de natuur, daarbij is het natuurlijk erg leuk om een dikke vis te vangen. Veel mensen denken dat vissen alleen maar te maken heeft met geluk. Ik zie dat anders. Voor mij is het 75% kennis. Je vangt meer als je kennis hebt van het materiaal en het water. Om te mogen vissen moet je lid zijn van een vereniging, zo kun je een VISpas bemachtigen. Voor meer informatie kunt u terecht op www.hsvzevenhuizen.nl.’