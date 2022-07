De Man met De Hamer – Martijn Matthezing

Secretaris Damclub Roden/Leek

RODEN/LEEK – ‘Onze damclub is opgericht in 1946. Sinds mijn zesde ben ik al spelend lid. Ik werd één keer gevraagd om mee te spelen en ben sinds dien nooit meer gestopt. Inmiddels is dit al 12 jaar geleden. Ik ben het jongste lid, veel van onze leden zijn senioren. De verenigingen van Roden en Leek zijn samengevoegd tot één club. We hebben net ons 23ste lid ingeschreven. Het leuke is dat we een hele brede doelgroep hebben van mensen uit zowel de provincie Groningen als Friesland en Drenthe. We dammen één keer in de week vanaf de eerste dinsdag van september tot en met de laatste dinsdag van mei in het Sportcentrum van Leek. Ik doe eigenlijk van alles binnen de vereniging. Ik ben secretaris, competitieleider, ik onderhoud de website et cetera. Het is erg leuk om iets terug te kunnen doen voor de club. We spelen elke dinsdagavond de clubcompetitie. We hebben een systeem dat berekent wie tegen wie speelt en een ranglijst. Op zo’n avond speel je één wedstrijd. Bij winst ontvang je de meeste punten, bij gelijkspel zijn deze gehalveerd en bij verlies ontvang je niks. Als je niet aanwezig bent ontvang je een derde van de hoeveelheid punten. Dat gaat heel eerlijk. We hebben als sportclub veel last gehad van corona. We hadden er wel over nagedacht om online te gaan spelen, maar veel leden misten dan toch de gezelligheid van het samenkomen. Er wordt namelijk serieus gespeeld, maar ook veel gekletst. Ik denk dat een goede dammer zich goed moet kunnen concentreren, je zit soms immers wel vijf uren in één wedstrijd. Vooruit denken is ook van groot belang. Behalve de interne competitie doen er ook twee teams vanuit onze vereniging mee aan de nationale competitie. Zij spelen in de eerste en de tweede klasse. De eerste acht van onze clubcompetitie mogen meedoen in het eerste team dat de nationale wedstrijden speelt. Er is dus echt iets om voor te strijden. Ook is het traditie dat zowel de winnaar van de clubcompetitie als het lid dat het meeste aanwezig is geweest een lepeltje krijgen. Iedereen is meer dan welkom om een keertje proef te draaien. Er is meer informatie te vinden op www.damclubrodenleek.nl en er kan contact opgenomen worden via Damclubleek@gmail.com.’