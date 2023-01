De Man met de Hamer – Pierre Berghuis

Voorzitter Postduiven Vereniging De Snelle Thuiskomst

RODEN – ‘Ik ben in 1971 lid geworden van Postduiven Vereniging De Snelle Thuiskomst. Ik had daarvoor al duiven thuis en had mijn kameraad een beetje besmet de liefde voor duiven. We zijn toen samen lid geworden van de vereniging. Het spel is gewoon heel erg leuk. Als je eenmaal in die passie zit, kom je er niet snel meer uit. Onze vereniging telt op dit moment 24 leden. Zij komen voor het grootste gedeelte uit Noordenveld en een klein gedeelte komt uit Westerkwartier. De Snelle Thuiskomst is verder aangesloten bij de bond van Groningen en Drenthe. Deze telt ongeveer 45 verenigingen met in totaal 1200 leden. Het spel dat we spelen is te vergelijken met de Tour de France. De duiven worden op een veilige manier per vereniging opgehaald en samengebracht met de andere verenigingen. Uiteindelijk worden ze allemaal op dezelfde plek losgelaten. Wie dan als eerste weer terug is over de finishlijn heeft gewonnen. Natuurlijk legt een duif die naar Roden moet niet dezelfde afstand af als een duif die bijvoorbeeld naar Staphorst moet. Dit wordt dan berekend qua meters per minuut. Ik ben recentelijk verhuist, waardoor ik nog maar 26 duiven thuis heb. Voor duivenbegrippen is dat weinig, maar het is voldoende. Het is een volledig elftal om een wedstrijd te spelen. Je speelt het spel individueel en coacht je eigen ploegje. Je medeleden van de vereniging zijn natuurlijk je tegenstanders, maar het is allemaal heel gemoedelijk. Iedereen gunt elkaar veel en werkt hard om de club in leven te houden. We mogen bijvoorbeeld in onze handjes knijpen dat we vier leden hebben die computermatig goed onderlegd zijn. Maar ook de derde helft maakt het zo’n leuke vereniging. Je bent immers omringd door mensen met dezelfde passie. Het is heerlijk om ervaringen uit te wisselen en gewoon de hobby te bespreken. Verder organiseren we vier à vijf activiteiten per jaar buiten de duiven om. Bijvoorbeeld klootschieten, vissen, een fietstocht of een barbecue. Ook geven we elk jaar een tentoonstelling. Het houden van duiven gaat om meer dan het wedstrijdelement. Je moet er van houden en verantwoording willen dragen om ze te verzorgen. Mocht iemand het leuk vinden om een keertje te komen kijken of lid te worden kan die contact met mij opnemen via: 06-23837514. We zullen je allemaal willen helpen om in het spelletje te komen.’