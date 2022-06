De Man met de Hamer – Pieter Doller

Voorzitter Schaakclub Leek

LEEK – ‘Ik ben in 1982 lid geworden van Schaakclub Leek. Ik ben een liefhebber van het spel, dus toen we naar Leek verhuisden vanuit Nieuw-Roden heb ik mij uiteraard aangemeld. Ik was daarvoor lid van de schaakclub in Roden. Ik ben altijd heel betrokken geweest bij de club, onder andere als jeugdleider. Toen de vorige voorzitter stopte heb ik het overgenomen. Vorig jaar bestond de vereniging 75 jaar, vanwege corona hebben we dit toen helaas niet kunnen vieren. We spelen zowel interne als externe competities. Eén keer in de maand spelen we tegen andere verenigingen. Dat is erg leuk, want dat betekent extra competitie en meer sterke schakers. Daar leer je weer van, waardoor je je schaakervaring kunt uitbreiden. Elke gewonnen partij levert twee wedstijdpunten op en een gelijkspel levert één punt op. Ons schaakseizoen vindt plaats in september tot en met mei. De externe competitie liep dit jaar iets langer door. We kunnen goed meekomen in de hoogste klasse van de noordelijke competitie. Ik denk dat een goede schaker beschikt over een goed geheugen. Je moet beeldend kunnen denken en patronen leren ontdekken. Het is een spel dat je op elke leeftijd kunt beoefenen. Ons oudste lid zit inmiddels in de 60, maar we zijn juist ook heel actief bezig met jeugdschakers. Zo hebben we een kampioenschap met basisscholen mede-georganiseerd en hebben we een samenwerking met een school in Leek. Tijdens de talentmaand hebben we daar schaakles gegeven. Er zijn een paar kinderen die zich nu graag willen aanmelden bij de vereniging. Daarbij is schaken ook iets wat je met iedereen kunt spelen. Wij hebben sinds kort mensen uit Oekraïne in huis. We spreken niet dezelfde taal, maar kunnen wel een potje met elkaar schaken. Dat communiceren gaat buiten taal om. We zijn in het verleden ook wel langs geweest bij asielzoekers om daar een potje te schaken en toen we met de kerk naar Roemenië gingen, schaakten we ook met die mensen. Zelfs het analyseren na afloop lukt gewoon met handgebaren. Schaken kan met iedereen. Meer informatie en een aanmeldformulier van de club is te vinden op www.schaakclubleek.nl. Ook de updates over de interne en externe competities zijn daar te vinden.’