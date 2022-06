De Man met de Hamer – Reimer van der Vlugt

Voorzitter vv Nieuw-Roden

NIEUW-RODEN – ‘Tot mijn 23ste heb ik gevoetbald bij VV Leek. Op een gegeven moment viel dit niet meer te combineren met mijn werk, ik zat namelijk in ploegendienst. Toen we verhuisden naar Roden ging mijn zoon naar ODBS Het Valkhof. Leerkracht Ad Witlox zag wel wat in de groep en zo ging de hele klas voetballen bij Nieuw-Roden. Ze vroegen me of ik ook iets wilde doen en zo ben ik uiteindelijk leider geworden. Tijdens het E-kamp voor de e’tjes was er een Ouder-kind toernooi. Daarna vroegen ze of ik ook mee wilde voetballen bij de club. Dat heb ik tot mijn 52ste nog gedaan. Die leerkracht, Ad Witlox, een begrip binnen de club, was toentertijd ook de voorzitter. Hij stopte ermee in 2015 en ik had wel tijd om die rol over te nemen. Dit bevalt nog steeds erg goed. We hebben momenteel 340 leden en hebben gelukkig tijdens corona geen opzeggingen gehad. Elke vereniging had natuurlijk last van corona, maar wij zijn er wel goed doorgekomen. Onze oudste jeugd is net kampioen geworden, dat is natuurlijk geweldig, zij zijn onze toekomst. Bij ons eerste elftal gaat het niet helemaal zoals we willen. Maar we leven nog en ik heb er uiteraard vertrouwen in. Verder bestaan we dit jaar 75 jaar. We zijn namelijk opgericht in 1947. We hebben hiervoor een heel jaarprogramma opgezet. We hebben al meerdere leuke dingen gedaan zoals een klaverjastoernooi en zaterdag 2 juli hebben we een familiedag met leden en supporters op het sportpark. 1 oktober is er een feestavond waar we als jubileumcommissie al druk mee bezig zijn. Het wordt een prachtig feest met livemuziek. Zo’n mijlpijl hoor je te vieren, dat verdienen de leden. Ik zie Nieuw-Roden als een warme jas waar vaak de voetballers overgaan van generatie op generatie. Sommige mensen zijn al vijftig jaar lid van de vereniging en zijn nog steeds betrokken. Het is een echte dorpsvereniging waar iedereen in zijn of haar waarde wordt gelaten. Het is een kleine, maar prettige en actieve vereniging. Ik heb hier altijd een goed gevoel. De strijd van het voetbal is mooi, het biedt ontspanning en met een gezellig derde helft sluit je het goed af. Wie eens bij ons eens balletje wil trappen kan via www.vvnieuwroden.nl contact opnemen met de secretaris of met mij. Iedereen is welkom, jeugd, dames, heren, iedereen!’