De Man met de Hamer Stef Heijkens

Voorzitter Basketbalvereniging Jumping Five Peize

PEIZE – ‘Op mijn achtste begon ik al met basketballen. Toen heette dat team nog de mini’s. In ben alle teams doorlopen. Zo ben ik uiteindelijk in het Heren 1 team beland, werd ik bestuurslid en uiteindelijk voorzitter. Onze vereniging bestaat al sinds 1983 en kent twee heren teams. Peize is niet een super grote plaats, daarom vind ik het bijzonder dat ons eerste team landelijk speelt in de tweede divisie. Voordat de coronaperiode begon zijn wij vier keer achter elkaar kampioen geworden in de hoofklasse, het voelde toen wel als de tijd om te promoveren. Ook hebben wij een groot recreanten team die graag een balletje gooien. Basketbal is zo’n mooi spelletje. Daarom vind ik het extra jammer dat wij momenteel geen jeugd teams meer hebben en ook geen damesteam. Mijn zoontje van acht is ook gek op basketballen en gaat daarvoor nu naar Roden. Ook mijn vrouw speelt in Roden. We zijn momenteel aan het proberen om ook een jeugdteam op de korte termijn de been te krijgen bij Jumping Five. Dus mocht er jeugd zie die interesse hebben om eens op het basketbalveld te staan, wij zijn meer dan bereid om een team op te zetten. Ze kunnen zich dan aanmelden via onze website: www.jumpingfive.nl. Tijdens de coronaperiode hebben wij helaas onze competities niet uit kunnen spelen en ok niet kunnen trainen. Er werd thuis wel een beetje getraind, maar we zijn heel blij dat het nu gewoon weer kan op de club. Het is weer super gezellig. Wat ik ook fijn vind is dat basketbal een teamsport is, het is een leuk spel en na afloop is het nazitten in de derde helft, of het vijfde kwart ook altijd gezellig. Omdat wij dus landelijk spelen, spelen wij ook wat verder van huis. Daarom gaan we vaak samen even een hapje eten. De competitie heeft nu echt onze focus. Heren 1 heeft goede en gedreven spelers. Dit komt ook doordat we veel goede trainers door de jaren heen hebben gehad. Bill Peil was wel echt een legende op onze club. Die leerde spelers van jongs af aan al dat het spel meer is dan heitje partijtje. Veel van de jeugd uit Peize van toen speelt nu nog steeds in ons fanatieke team. Daardoor hebben wij een leuke lichting uit Peize, maar ook veel spelers daarbuiten die op het hoge niveau meedoen.’