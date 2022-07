Voorzitter Klaverjasvereniging Ons Genoegen

PEIZE – ‘Klaverjasvereniging Ons Genoegen is opgericht in 1953. Toentertijd was het een sociëteit, een besloten groep met 25 leden. Tegenwoordig mag iedereen gewoon lid worden. Ik houd van jongs af aan al enorm van kaarten. Mijn vader was ook al een fanatieke speler. In dienst heb ik leren klaverjassen en in 1994 ben ik lid geworden van Ons Genoegen. Onze vorige voorzitter had in 2001 het voorzitterschap twintig jaar gedragen. Toen vroeg hij of ik het van hem wilde overnemen. We begonnen met alleen maar mannen, tegenwoordig doen er ook vrouwen mee. De eerste woensdag van september gaan we weer van start met de competitie, deze loopt door tot eind april. We spelen op een avond 16 spelletjes in café Ensing, waar de standen van worden bijgehouden. De speelavonden beginnen om 19.30 uur. Je speelt rondes met vier personen. Met wie je aan een tafel komt is afhankelijk van lootjes. Je hebt zowel een dagwinnaar als een kampioen van het gehele seizoen. Hier komen uiteraard ook leuke prijzen bij kijken. Verder kaart ik ook graag bij de voetbalvereniging, dat is niet in competitieverband. Iedereen die het leuk vindt kan gewoon aanschuiven in de kantine. We sluiten het seizoen altijd af met een speelavond met de partners van de kaarters erbij. Dat is altijd hartstikke gezellig. Vroeger combineerden we als afsluiter het kaarten met een potje sjoelen. Inmiddels hebben we dit vervangen door lekker met elkaar te gaan eten. Tegenwoordig kaarten we met 15 leden. Het is een klein clubje. ’s Avonds kijken we met hoeveel mensen we zijn. Als het nodig is bellen we nog even rond voor wat invallers. Het lukt bijna altijd wel om de tafel vol te krijgen. Iedereen kaart op zijn eigen manier. Het is erg leuk om elkaar een loer te draaien, daar hebben we altijd veel plezier van. Het gaat om een combinatie van goed kunnen kaarten, maar ook geluk hebben om de goede kaarten te ontvangen. Als je alleen maar zevens en achten krijgt, dan is het gewoon niet mogelijk om een slag te maken. Zodra ik de eerste kaart ontvang ontstaat er al een denkwereld over hoe ik het spel met deze kaarten kan beïnvloeden. Een bepaald groepje blijft ook vaak even hangen voor ‘de vijfde ronde’, dat worden vaak late, maar vooral hele gezellige avonden. Wie het leuk lijkt om eens een ronde mee te klaverjassen kan contact opnemen met mij via 06-22517103.’