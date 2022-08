De man met de hamer

Jan Elzinga – Secretaris van klootschietvereniging Sparta

ZEVENHUIZEN – ‘Klootschieten is een ontzettend leuke en sociale sport. Het is een heel oude sport die vooral in het oosten van het land beoefend werd. In Twente, de Achterhoek en zelfs in Duitsland. Klootschietvereniging Sparta is onderdeel van de Korfbalvereniging Sparta. De bedoeling was dat mensen die niet meer kunnen of willen korfballen, door zouden stromen naar het klootschieten. Op deze manier zouden mensen van 8 tot 80 kunnen sporten. Dat valt wel tegen. De gemiddelde leeftijd bij ons ligt boven de 70 jaar, doorstoom is er niet. We hebben nu nog 23 leden, dus we oefenen samen met de klootschietgroep van Roderesch. We gaan het hele jaar door, maar hebben wel een zomerstop. Maar als het vriest gaan we ook door. Gooien op een harde ondergrond is toch weer anders dan op een zachte ondergrond.

Een wedstrijdparcours is zo’n 10 kilometer, maar we hebben ook een keer per jaar een marathon, dan lopen we 40 kilometer. Daar doe je dan de hele dag over. Normaal oefenen we elke twee weken op zondag. We beginnen om 9 uur, en tussen 12.00 en 13.00 ben je weer thuis. Je loopt met zijn zessen, twee teams van drie personen. Lekker in de natuur. Elke keer wisselen we de teams, zodat je steeds met andere mensen loopt. Ondertussen kun je lekker kletsen, maar zijn er soms ook hele mooie gesprekken. Het is een heel sociale sport. Of je het met Jeu de Boules kunt vergelijken? Dat is wel echt een staande sport, en wij lopen. Dat is een groot verschil.

Ik maak me wel zorgen over het voortbestaan van onze klootschietvereniging. Er is te weinig aanwas. In Drenthe is de helft van de verenigingen al verdwenen. Dat heeft ook te maken met het feit dat veel mensen individueel sporten. We verhuren onze spullen ook aan buurtverenigingen en straatverenigingen en mensen vinden het dan echt heel leuk om te doen. Maar ze worden geen lid. Zo jammer, want het is een sport die echt iedereen kan doen. Zelfs mensen die slecht ter been zijn. Ze kunnen de route op de fiets afleggen, afstappen, gooien en weer verder fietsen. Na afloop zitten we vaak nog even na. Dus het zou zo jammer zijn als dit zou verdwijnen!’