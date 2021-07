De Marke geniet van water- en schuimfeest

RODEN – De kinderen van De Marke genoten onlangs van een groot water- en schuimfeest op school. Vanwege de coronamaatregelen was het voor de Oudervereniging van de basisschool maandenlang niet mogelijk om iets leuks te organiseren, maar na de laatste versoepelingen kon er toch een leuke jaarafsluiting plaatsvinden voor alle kinderen.

Er was een grote opblaasbare buikschuifbaan aanwezig en achter sportcentrum De Hullen konden de kinderen deelnemen aan een echte zeskamp. Het hoogtepunt was de schuimparty op het schooplein, met heel veel schuim en een DJ uit groep 8, die leuke muziek draaide. Als lunch was er patat, die de kinderen erg goed smaakte. Zo hadden ze een mooie afsluiting van een bijzonder schooljaar op De Marke.