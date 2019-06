De Marke kampioen op peanutbaltoernooi

RODEN – Afgelopen woensdag stond het jaarlijkse peanutbaltoernooi op het programma voor alle groepachtsters van de basisscholen in Noordenveld. Het toernooi vond plaats op de hockeyvelden van MHC Roden aan de Roderweg. De deelnemende scholen waren allen zeer gemotiveerd om de meeste punten binnen te halen en lieten zich ondanks het tropische temperatuurtje niet uit het veld slaan. Er werden in 4 poules 5 wedstrijden gespeeld, waarna in twee halve finales de finalisten voortkwamen. Uiteindelijk kwam het Spectrum uit Peize tegenover de Marke uit Roden in de finale te staan. Onder leiding van meester Harry Oolders werd de finalewedstrijd gespeeld en heeft de Marke met 7-4 gewonnen en mag zich KAMPIOEN Peanutbal 2019 noemen.