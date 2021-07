Noordenveld in halve finale Meest Toegankelijke Gemeente

NOORDENVELD – Afgelopen week werd bekend dat Noordenveld nog steeds in de race is voor de titel Meest Toegankelijke Gemeente van Nederland. Maar liefst 2000 stemmen en positieve beoordelingen kreeg de gemeente in de voorrondes. Samen met de gemeenten Hardenberg, Beek, Sint Anthonis, Stein, Oude IJsselstreek, Waalwijk, Westland, Rotterdam, Meijerijstad, Zwolle en Harderwijk is Noordenveld door naar de halve finale.

De verkiezing wordt georganiseerd door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) om meer aandacht te vragen voor het belang van toegankelijkheid. Dat is nodig, want vier miljoen Nederlanders met een beperking of chronische ziekte kunnen, vijf jaar na ratificatie van het VN-Verdrag Handicap, nog altijd niet gelijkwaardig deelnemen in de samenleving door fysieke obstakels en bewuste en onbewuste uitsluiting. Jan Harke Venema van Toegankelijk Noordenveld en Jos Sanders, beleidsmedewerker inclusie bij de gemeente, zijn dan ook ontzettend trots dan Noordenveld hard aan de weg timmert en zo steeds toegankelijker wordt.

‘Waar bij inclusie het accepteren van verschillen centraal staat, gaat toegankelijkheid veel meer over het wegnemen van drempels,’ geeft Sanders aan. ‘Hoe zorg je ervoor dat mensen volwaardig mee kunnen doen.’ Dat kan heel breed zijn, van het kunnen lezen van een website tot een rolstoelvriendelijke entrée. Volgens Sanders is het vaak gemakkelijker om toegankelijke oplossingen te bedenken dan gedacht: ‘De meeste drempels zitten in onze hoofden en staan op papier. Nuchter kijken zorgt voor nieuwe inzichten.’

Stichting Toegankelijk Noordenveld werd opgericht op 1 juli 2018. In de drie jaren van bestaan heeft de stichting al veel bereikt, aldus Jan Harke Venema. ‘Zo heb ik in 2018 gevraagd of één van de wethouders toegankelijkheid in de portefeuille kon krijgen. Dat is gelukt, Kirsten Ipema houdt zich daar nu mee bezig.’ Daarnaast is Toegankelijk Noordenveld samen met de gemeente aan de slag gegaan met de toegankelijkheid van het nieuwe busstation, sportaccommodaties en de centrumontwikkeling. ‘In het hele winkelgebied komt een obstakelvrije route, die geschikt is voor onder andere rolstoelen, scootmobielen en kinderwagens,’ aldus Venema. ‘Wat ik ook mooi vind is dat er een geleidelijn komt vanaf het busstation tot aan de ingang van het gemeentehuis.’ Sanders vult aan: ‘Het hoeft niet alleen te zijn voor mensen met een beperking, maar voor iedereen.’ Momenteel wordt de ingang van K38 toegankelijker gemaakt en ook de website van de gemeente is verbeterd, zodat ook mensen met een visuele beperking de site beter kunnen lezen.

‘Een concreet voorbeeld is ook ‘Inwoners de lucht in’, waarbij mensen in een rolstoel met een kraan omhoog gingen naast uitkijktoren Het Beeld in de Onlanden,’ geeft Sanders aan. ‘Daarnaast hebben we eerst alle stemlokalen fysiek toegankelijk gemaakt om vervolgens als eerste noordelijke gemeente te werken met een stemmal voor mensen met een visuele beperking. De afgelopen verkiezingen maakten we de hele looproute coronaproof, waarbij we zorgden dat alle in- en uitgangen ook voor iedereen goed begaanbaar waren. Ook de stemtenten waren goed toegankelijk, mensen gingen daar ook met een scootmobiel doorheen.’

‘Dat we nu in de halve finale staan van de Meest Toegankelijk Gemeente komt ook doordat mensen in Noordenveld bereid zijn om te helpen en een stapje extra willen doen,’ volgens Sanders. ‘De gemeenteraad en het college vinden deze onderwerpen ook heel belangrijk. Zo kunnen we met elkaar de juiste dingen doen.’ Venema vult aan: ‘De mensen zijn vriendelijk en behulpzaam.’ Ook werken verschillende organisaties in de gemeente goed samen om inwoners beter van dienst te kunnen zijn. Onder andere Welzijn in Noordenveld, het contactpunt Mantelzorg, de voedselbank, Humanitas, de kledingbank, Toegankelijk Noordenveld en vluchtelingenwerk weten elkaar goed te vinden, wat ten gunste is van de inwoner. ‘Daardoor krijgen mensen altijd deskundige hulp,’ aldus Sanders.

Ook zorgt Sanders dat Toegankelijk Noordenveld altijd concepttekeningen krijgt voor wijzigingen in bijvoorbeeld de openbare ruimte of accommodaties, zodat Venema met zijn organisatie vanaf het begin kan meedenken over de toegankelijkheid. ‘Een mooi voorbeeld is ook de centrumontwikkeling,’ zegt Venema. ‘Er was een probleem op de Albertsbaan. Toen werd ik van huis gehaald door de omgevingsmanager om het samen met de uitvoerder op te lossen. Dan is het ook in één keer goed en hoef je niet achteraf dingen opnieuw te doen.’

Natuurlijk zijn er ook dingen die nog beter kunnen, zoals bijvoorbeeld de toegankelijkheid van stoepen, op- en afritten, maar ook bij bedrijven, winkels en restaurants kan het nog beter. ‘Er zit nog veel in de pijplijn,’ geeft Venema aan. ‘We doen al veel, maar er kan ook nog meer gebeuren.’ Deze zomer begint het platform Ongehinderd met het schouwen van ongeveer 80 openbare en gemeentelijke gebouwen in Noordenveld. Ongehinderd brengt in kaart hoe het ervoor staat en wat anders kan in de gemeente. Vervolgens komt dit in de app van Ongehinderd te staan, zodat iedereen kan zien welke accommodaties toegankelijk zijn en voor wie. ‘De gemeente krijgt feedback, waar we weer verder mee aan de slag kunnen,’ aldus Sanders. ‘Ik ben benieuwd naar de uitkomsten, maar ik durf het wel aan. Volgens mij zijn we goed op weg.’ Wanneer bedrijven, winkels of restaurants ook een schouw willen, dan kunnen zij die kosteloos aanvragen bij Toegankelijk Noordenveld via info@toegankelijknoordenveld.nl.

Tot en met 29 augustus kunnen alle Nederlanders stemmen op één van de twaalf gemeenten en daarmee aangeven welke in hun ogen het beste werk maakt van toegankelijkheid. Dit kan via de website www.meesttoegankelijkegemeente.nl. De vijf gemeenten met de meeste stemmen gaan vervolgens door naar de finale, waarin ze worden beoordeeld door een vakjury.

Een superteam van makers en ervaringsdeskundigen gaat de komende weken op bezoek bij de twaalf gemeenten om de toegankelijkheid te bekijken en reportages te maken. Die zijn binnenkort te vinden op de website www.meesttoegankelijkegemeente.nl.

Ongeacht de uitslag is de verkiezing nu al geslaagd, aldus Sanders. ‘De mensen die in de voorrondes hebben gestemd, hebben ook aangegeven wat zij goed vinden. Alleen die uitkomsten zijn al heel waardevol.’