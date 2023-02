De MensA Roden proeft van Arabische keuken

‘De hele mengelmoes aan culturen bij elkaar maakt het prachtig’

RODEN – Afgelopen vrijdag kwamen er heerlijke geuren uit Trefpunt Scheepstra. De MensA Roden bereidde namelijk Qoozi, een heerlijke specialiteit uit de Arabische keuken. De enthousiaste Mary Dijkstra-Lutam, vertelt alles over de MensA en haar verbindende kracht.

‘In 1986 kwamen de eerste vluchtelingen naar Roden,’ vertelt Mary Dijkstra-Lutam. ‘Toentertijd hebben wij al onze eerste kookworkshop gehad van een kok uit Erritrea. Die is nog steeds van de partij bij De MensA.’ De MensA Roden is opgericht in 2016, het jaar van de vluchteling. ‘Het burgerinitiatief is opgericht door mijn voormalige overbuurvrouw. Zij betrok mij erbij en ik was gelijk enthousiast.’ Inmiddels ligt de organisatie in de handen van Dijkstra-Lutam en haar twee rechterhanden, of zoals zij ze noemt, superwomen; Ithidal Ausso en Nicky Southgate.

‘De MensA is opgericht om de oude, nieuwe en kwetsbare bewoners met elkaar te verbinden. We eten samen, praten en helpen elkaar verder op weg. Je leert namelijk op deze manier ook de Nederlandse taal en hoe men in Nederland met elkaar om gaat.’ Verschillende culturen zijn enorm leerzaam. ‘Laatst hadden we maar liefst tien verschillende nationaliteiten aan één tafel. Afgelopen vrijdag aten we Qoozi, een gerecht uit de Arabische keuken. Het is een bol van filodeeg gevuld met Arabische rijst. Dit is weer een hele andere korrel dan we in Nederland gewend zijn. Het gerecht is goed gekruid en wordt gemengd met groentes als doperwten en wortels, maar ook met rundvlees. Uiteindelijk werd het geserveerd met verse tomatensaus. Zowel een spektakel in de maag als om te zien op het bord. Zoveel prachtige kleuren, het is net kunst. Dat kunnen de koks hier wel.’

De populariteit van De MensA groeit enorm. Een maaltijd kost dan ook maar 4 euro. ‘Soms geven we een maaltijd zelfs gratis weg, als iemand dat echt nodig heeft. Op dit moment komen we elke eerste en derde vrijdag van de maand samen. Graag zou ik hier nog een extra doordeweekse dag aan toevoegen. Er is momenteel zelfs een wachtrij om mee te eten.’ Op de vraag hoeveel mensen er gemiddeld op De MensA afkomen lacht de Roner: ‘Het loopt een beetje uit de klauw. We zitten nu op zo’n veertig mensen per keer. Dat is natuurlijk heel gezellig, maar ik heb liever een iets kleinere groep, zodat je ook echt iedereen even kan spreken. Daarom zou ik er graag nog een dag aan toevoegen.’ Het enthousiasme spat van Dijkstra-Lutam af. ‘Ik doe het met enorm veel liefde. Het is gewoon ontzettend leuk. De hele mengelmoes aan culturen bij elkaar maakt het prachtig. Ik krijg er waanzinnig veel energie van.’