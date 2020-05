‘De omzet die we nu missen, halen we niet meer in’

Ondernemers proberen het hoofd koel te houden

REGIO – De versoepelingen van 1 juni komen steeds naderbij. De Krant maakte wederom een rondje langs enkele ondernemers, om hen te vragen hoe zij de afgelopen weken hebben beleefd en hoe ze de nabije toekomst voor zich zien.

Jan Jansema van de Jumbo in Roden, zag hoe de coronacrisis ervoor zorgde dat mensen gingen hamsteren. ‘Dat duurde ongeveer twee weken. Daarna was het niet per se een hele drukke tijd, maar wél een hele hectische tijd’, zegt hij. ‘Het behouden van 1,5 meter afstand is een hele opgave gebleken. We moesten ons deurbeleid erop aanpassen. Zo is er een deurbeveiliger gekomen en hebben we de ingang aan de Heerestraat moeten sluiten, omdat het anders te druk zou worden.’

Ondertussen kunnen mensen zien wanneer onze drukke en minder drukke uren zijn. De Jumbo in Roden werkt verder met looprichtingen, aangegeven met pijlen. ‘In de winkel is het nu niet overdreven druk, maar de bezorgservice is des te drukker. Dat maakt het hectisch. Wij behoren in ieder geval niet tot de supermarkten die nu kerstomzetten draaien’, aldus Jansema. Om klanten zo min mogelijk in de weg te lopen, wordt de winkel alleen ’s avonds aangevuld. ‘Dat zijn onze minst drukke uren. Op donderdag- en vrijdagavond vullen we niet ’s avonds aan, omdat het dan vrij druk is.’

Klanten waarderen de moeite die Jumbo Jansema doet om de 1,5 meter afstand te bewaren. ‘En de meesten houden zich prima aan de voorschriften. Natuurlijk zijn er mensen die er iets laconieker mee omspringen, wat soms tot irritatie bij een andere klant leidt. Maar over het algemeen gaat het heel goed. Verder prijs ik mij gelukkig dat al ons personeel nog gezond is. Daarbij hebben we natuurlijk geluk dat we in het noorden zitten.’ Jansema geeft verder aan zo snel als mogelijk de ingang aan de Heerestraat weer te willen openen.

Bas van Esch van Bakkerij van Esch noemt de hele situatie ‘ontzettend vervelend’. ‘Niemand heeft dit zo gewild. Ik vind dat de regering het tot nu toe keurig regelt voor de ondernemers, dat stemt mij positief. Die positiviteit zie ik ook binnen ons bedrijf. We hebben in totaal 90 personeelsleden. Onderling moest er met werktijden worden geschoven en dat is prima gelukt’, stelt Van Esch. ‘Qua hygiëne hoefde er niet zo gek veel te veranderen. Dat is bij ons toch al goed op orde. Wel hebben we een aantal winkels met terras. Daar leveren we toch inzet in. Aan de andere kant zien we dat mensen sneller geneigd zijn lekkere dingen voor thuis mee te nemen, en dan niet alleen in het weekend.’

‘We hebben veel horecaklanten, die momenteel nog dicht zijn. Het feit dat zij dicht zijn, kost ons ook serieus omzet. Desalniettemin pakken we het binnen het bedrijf goed op. We gaan uit van onze eigen kracht en werken goed samen. We proberen verder onze klanten op een ludieke manier op de RIVM-richtlijnen te wijzen. Zo bakten we in het begin van de crisis een stokbrood van 1,5 meter. Nu hebben we ook een tompouce van 1,5 meter. Dat is grappig, maar ook serieus. En het valt op dat anderhalve meter nog best veel is. Onze klanten gedragen zich gelukkig netjes. We hebben nog geen problemen gehad.’

Nu de versoepeling in het verschiet ligt, mogen de terrassen van Van Esch weer open. ‘Onze ruimte is beperkt, maar we doen er alles aan om het onze klanten zoveel mogelijk naar de zin te maken. We zien verder ook andere zakelijke klanten die weer langzaam op gang komen. Dat is goed nieuws. Maar één ding is duidelijk: de omzet die we nu missen, halen we niet meer in. Zo eerlijk moet je zijn.’

Margriet Boon-Stroetinga van Contour Plus is vooral opgelucht. Zij heeft vorige week van de Veiligheidsregio Drenthe te horen gekregen dat haar bewegingsstudio open mag. En terecht. Margriet heeft er alles aangedaan om haar klanten veilig te kunnen laten trainen. ‘Ik ben blij dat we weer open mogen. Ik ben positief, denk altijd in oplossingen, maar dit heeft wel wat me gedaan merk ik. We zijn al vanaf 16 maart gesloten. Het ‘vakantiegevoel’ zoals sommigen dat hebben ervaren, heb ik niet gehad. Ik miste mijn werk en mijn klanten. Het virus neem ik uiterst serieus. Veiligheid voor alles. Tussen de cabines heb ik schermen laten plaatsen. Overal in de zaak is aandacht voor de anderhalve meter. Verder vragen we klanten in sportkleding te komen, zelf water mee te nemen en thuis te douchen. Bij binnenkomst kun je je handen desinfecteren op een speciale desinfectieplek. Verder vragen we de cabines voor en na gebruik te desinfecteren. De gezellige kopjes en thee bewaren we voor wanneer het weer kan.” De begeleiding bij Contour Plus blijft als altijd professioneel en persoonlijk. “Op anderhalve meter zit ik er nog steeds bovenop”, lacht Margriet die de openingstijden van haar bewegingsstudio heeft verruimd om al haar klanten de gelegenheid te bieden weer snel in shape te kunnen komen. “Wij zijn volledig coronaproof. Alles gebeurt op afspraak, mensen kunnen me bellen of appen. Tot slot wil ik nog een groot compliment maken aan de gemeente. Ze hebben zich coöperatief opgesteld en hebben me goed geholpen. Vragen werden snel teruggekoppeld, echt chapeau!’

Aaldert de Weerd van Plus de Weerd in Peize probeert vooral het hoofd koel te houden. ‘Ik maak me niet zo zorgen om alle maatregelen. We hebben ermee te dealen. Het is daarbij goed om te zien dat zowel het personeel als de klanten zich goed kunnen houden aan de maatregelen.’ Van echte hamsterwoede was in Peize geen sprake, zo zegt De Weerd. ‘De eerste dagen werd er een klein beetje gehamsterd, maar daarna niet meer.’

In allerijl werd de winkel zo goed mogelijk ‘coronaproof’ gemaakt. ‘Dat was even schakelen, maar uiteindelijk leverde het geen problemen op’, aldus De Weerd. ‘Dat merk je ook bij de klanten. Ik denk dat 97 procent van de klanten zich goed aan de richtlijnen houdt en ook echt probeert afstand te houden.’

Qua omzet was het voor de supermarkten de laatste tijd goed boeren. ‘We hebben een goede tijd achter de rug’, aldus De Weerd. ‘Maar we maken ook extra kosten. Zo bezorgen we nu meer. Eigenlijk kan dat bezorgen voor ons niet uit, maar het is een geste naar onze klanten. En dat bezorgen doen we nu ook drie dagen in de week in Leek, aangezien daar de Plus sinds kort dicht is. Voor ons is dat niet per se rendabel.’