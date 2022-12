Wanneer: 29 november

Wat: Creatieve Markt Norg

Tijd: 13.30 – 15.30 uur

Een middagje creatief genieten, daar houdt de Ongenode Gast wel van. Dat kon dan ook prima in De Brinkhof in Norg alwaar op dinsdag 29 november een Creatieve Markt plaatsvond. Georganiseerd door de Creatieve Club waar Annet Gerritsen 1 van de aanjagers is. Zij zit zichtbaar te genieten van deze activiteit. ‘Ik ben echt wel een beetje verbaasd over het aantal mensen dat is gekomen. Deze drukte had ik wel gehoopt, maar niet verwacht.’ Er is deze dag geturfd en de teller gaf aan dat er rondom de 100 bezoekers zijn geweest.

Trijntje Kramer uit Een is er ook. Zij heeft natuurlijke materialen verwerkt tot leuke herfstcreaties compleet met boomstammetjes en paddenstoelen. Els Start uit Roden is bij haar aangeschoven. ‘Ik ben met de taxi gekomen en ik vind het hier een gezellige drukte, hartstikke mooi.’

Alle beschikbare tafels zijn creatief volgepakt en opgemaakt. Het zijn vooral de dames die hier de boventoon voeren. Zij laten zien waar ze goed in zijn. Heren zijn er wel, maar dan vooral in de rol als chauffeur. We zien Koos Korsten op de bank zitten, wachtend om zijn vrouw Mieke Korsten op te halen. Mieke maakt sprookjesachtige vertelpoppen. ‘Ik ben geboren in Glasgow Schotland en later verhuisd naar Newcastle. Daar heb ik Koos leren kennen, hij liep daar stage. Ik woon nu alweer 50 jaar in Nederland en met veel genoegen in Norg. Deze vertelpoppen laten vaak twee gezichten zien. Ik heb er 1 die gelijk Sneeuwwitje en Assepoester is. Je kunt er leuke verhaaltjes mee vertellen.’

Janna Koops loopt langs de tafeltjes. Zij is als vrijwilliger van de bibliotheek ook even aan komen waaien. ‘Ja, ik zie genoeg mooie dingen, maar heb helemaal geen contact geld bij me. Ik zal eerst even moeten pinnen.’ Gelukkig kan dat in De Brinkhof. Een prachtig gebouw waar de Norgers met recht trots op kunnen zijn. We spreken Annie Blaauw over haar nieuwe scootmobiel, zien Adri Jager lopen, hebben een onderonsje met Rennie Pruim en herkennen ook Mia Terpstra en Dirk Swierstra. Mia is vrijwilligster bij WiN en Dirk is vrijwilliger bij de technische dienst in het Natuur Vriendenhuis Allardsoog in Een West.

De Creatieve Club in Norg is elke dinsdagmorgen in De Brinkhof. ‘Dit van 10.00 tot 12.00 uur,’ laat vaste deelneemster Jantje van der Wal weten. Ooit ontstaan vanuit een samenwerkingsgedachte tussen bibliotheek en WiN. ‘Iedereen die wil mag gerust eens langskomen. Ik maak onder andere kaartjes. Zo heb ik kaartjes gemaakt van boombladeren uit India. Die heb ik in een winkel in Haulerwijk op de kop getikt. Ik heb er veel van verkocht.’ Ook Feikje Hut is tevreden over haar verkoop. ‘Ik borduur kaartjes en daarmee zijn ze uniek. Echt moeilijk is het niet, tijdrovend wel. Kijk, je pakt een stukje papier, prikt er gaatjes in, zoekt een patroon en gaat aan de slag. En dan vooral rustig blijven en doorzetten.’

Een aantal deelnemers en bezoekers kent nog de grote hobbymarkten van 20 jaar geleden, zoals die toentertijd werden georganiseerd door het welzijnswerk in Norg. Dolly Reijnhout was toen ook al van de partij. ‘Ik weet nog goed dat we toen alle tafels uit de hele Brinkhof naar de Binnenbrink sleepten en ook nog eens tientallen marktkramen hadden staan. Daar kwamen toen honderden mensen op af.’ Wellicht smaakt deze Creatieve Markt naar meer en kan er volgend jaar groter worden uitgepakt.’ Ook vanuit Welzijn in Noordenveld is er belangstelling. We zien Koen Hulshof en Albinota Alilaj al pratend met bezoekers rondlopen.

Rob Meeng uit Roden staat met zijn natuurlijk afvalcreaties ook op de markt. ‘Wat mensen weggooien op straat verzamel ik en daar maak ik kunst van. De afvalberg wordt steeds groter en dit helpt dan een klein beetje om dat tegen te gaan. Ik vind het jammer dat er weinig kerels creatief bezig zijn’, roept hij uit. Aan hem zal het niet liggen. Hij is ook in de Scheepstraschool in Roden op de dinsdagmorgen en woensdagmiddag creatief bezig.

Naast zijn kraam staat de tafel van Tinie Mulder. Zij isgebracht met de auto door de buren Albert en Rika Brink. Zij hebben het naar hun zin en hebben enige hobbyspullen verkocht. Ook Riet Ruijgers geniet. ‘Ik maak Mandala’s. Meestal teken ik die, maar soms gebruik ik naald en draad. Ik werk af en toe zonder patroon. Dat ontstaat dan al doende vanzelf. Het ziet er vaak moeilijker uit dan dat het is. En iedereen heeft creativiteit in zich. Als je deelneemt aan een Creatieve Club ontdek je dat vanzelf.’