De Ongenode Gast begeeft zich tussen de paarden

TOLBERT – Outdoor Tolbert gaat door en dat mogen we weten ook. Het paardenevenement in de buitenlucht trekt jaarlijks veel bekijks, al gaat het – vanzelfsprekend – dit jaar anders dan anders. De Ongenode Gast kwam naar Tolbert. Niet dat hij veel sjoege van de paardensport heeft, maar wat niet is kan nog komen. Een bezoekje aan Outdoor Tolbert kan niet missen!

Ze hebben mazzel, de Ongenode Gast en Erik. De hele week is het druilerig of gewoon ronduit nat. Deze donderdag valt het mee. De plassen op het parkeerterrein herinneren aan de dag ervoor, waarop vele bezoekers als verzopen katjes langs de baan stonden. De baan zelf heeft er overigens geen hinder van, zo laat de Ongenode Gast zich even later informeren. De ‘bak’ achter de HJC Manege is zo ontworpen water direct wordt afgevoerd.

In ieder geval zijn we net op tijd om Sietze van Dellen nog in actie te zien. De voorzitter van Stichting Westerkwartier Paardenkwartier speelt de thuiswedstrijd der thuiswedstrijden. Onder toeziend oog van menig bekende, rijdt hij een fraaie ronde. Dat ziet ook Sierk-Jan, die – voorzien van bolhoed – de ruiters één voor één de bak in begeleidt. En dat terwijl Yvonne van Trigt met haar zoetgevooisde stem één en ander van commentaar voorziet.

Terwijl Erik probeert de mooiste plaat te maken voor de aankomende Krant, loopt de Ongenode Gast even verder. Op zoek naar de wc’s, knoopt hij een praatje aan met Karst, paardenliefhebber pur sang. Zijn dochter moet vandaag in de baan en dus heeft hij de weg vanuit Zwolle naar Tolbert gevonden. Een eind, vindt de Ongenode Gast. ‘Valt mee’, zegt Karst. ‘Meestal moeten we verder rijden.’ Met het weer is hij in zijn nopjes, met de prestaties van zijn dochter ook. ‘Het gaat lekker. De baan ligt er goed bij, de sfeer is goed. Niks mis mee.’

We lopen verder, langs stands en zitplaatsen. De wespen zijn in grote getalen aanwezig, niet gehinderd door het (voor de tijd van het jaar) koude weer. In de tent langs de baan is het nog even wachten op Helen de Koning. Als één van de drijvende krachten achter dit evenement, heeft ze het bijzonder druk deze dagen. En dus is het even wachten. Koffie krijgen we van Anneke Horneman uit Leek. Zij assisteert Helen deze dagen. ‘Ik help ieder jaar mee’, zegt ze. ‘Dat doe ik al wel 24 jaar. Eerder hadden wij reed mijn dochter hier en hadden we hier zelf paarden staan. Zo rol je er in.’

Dat het even wennen is dit jaar, moge duidelijk zijn. ‘Men moet meer rekenschap met elkaar houden’, zegt Anneke. ‘En wij hebben het evenement ook ruimer moeten opzetten.’

In de VIP-tent is het topoverleg inmiddels voorbij. Ook de tent is ruimer, zo geeft Helen aan. ‘We hebben minder stoelen dan anders neergezet’, zegt ze. ‘Met maximaal vier man mag je nu aan een tafel zitten. Zaterdags wordt het waarschijnlijk het drukst, maar ook dan moet iedereen zich aan de regels houden.’

Helen geeft aan niet getwijfeld te hebben om het evenement door te laten gaan. ‘De ruiters waarderen dat zeer. Iedereen is positief’, zegt ze. Iedere dag is Helen van kwart over zes ’s ochtends tot laat in de avond bezig met het evenement. ‘Er komt nogal wat bij kijken’, geeft ze toe. ‘Dagelijks zijn we hier met veertig tot vijftig vrijwilligers bezig. De coronamaatregelen maken het er niet eenvoudiger op.’

Inmiddels lijkt heel even de zon door te breken in Tolbert. Het evenement loopt, de mensen hebben het naar hun zin. Een prima dag voor het Outdoor-evenement. Zowel het weer als de coronamaatregelen, maken niet dat Outdoor Tolbert in het water valt. Een spektakel om trots op te zijn!