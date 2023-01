De Ongenode Gast doet een boekje open over de boekenmarkt

RODEN – Weer of geen weer, geen boekenwurm die het iets interesseert. Het was guur, nat en donker woensdagochtend om een uurtje of half negen. Toch was de rij naar de toegangsdeur van de Roder Boekenmarkt langer dan ooit. Het kladblok is de redding van de Ongenode Gast. De pers hoeft niet achteraan te sluiten maar mag meteen doorlopen.

We worden allerhartelijkst ontvangen voor Yosca Klaassens, die de Ongenode Gast en fotograaf Rico Kits onmiddellijk een bak koffie met koek aanbiedt. Omdat schrijven en fotograferen wat lastig gaat met een hete beker in de hand, slaan we vriendelijk af. Henny van der Starre is ook van de partij. Zij is net als Yosca verantwoordelijk voor de catering. Voorzitter Arie van Klei merkt de Ongenode Gast op. De fameuze boekenmarkt is nog maar koud een half uur open en er lopen al een mannetje of honderdvijftig rond. Inclusief alle vrijwilligers tweehonderd. En het einde is nog lang niet in zicht, getuigende de enorme sliert diehards die buiten in de kou staan te wachten. De Boekenmarkt hanteert het systeem: één eruit, één erin. Overblijfseltje van corona, zegt Van Klei. En dat werkt prima, want zo hebben bezoekers de gelegenheid om in alle rust en ruimte de buit binnen te halen. De eerste uren ziet de voorzitter vooral veel handelaren. ‘En een grote kans dat ze er tegen de avond nog zijn. Vorig jaar was er iemand die voor 650 euro boeken afrekende. De gemiddelde prijs van een boek is 1,50. Kun je nagaan hoeveel boeken die man meegenomen heeft. Dat houd je niet op de fiets.’ Frans uit Apeldoorn staat met drie bananendozen in de rij om af te rekenen. Hij struint alle grote boekenmarkten in het hele land af. Roden is daar één van. De best georganiseerde, vindt hij. ‘Zo goed gesorteerd kom je ze niet tegen. Bovendien is de kwaliteit van de boeken hoog’, aldus de Apeldoorner die zijn tassen volpropt met boeken over de oorlog en wielrennen. ‘Ik ben net gepensioneerd en kan me erop verheugen om ze te lezen.’ Elly Pries is er ook. Ze is al tig jaar vrijwilliger voor de Boekenmarkt. Net als voor de Ghana Werkgroep trouwens. De saamhorigheid is wat Pries zo leuk vindt. Engelien Zeinstra en Toos zitten samen achter een tafeltje om mensen die boeken hebben uitgezocht te voorzien van een briefje waarmee ze kunnen afrekenen. Het is een bedrijf op zich. Alles is tot in de puntjes geregeld. De boeken zijn onderverdeeld in twaalf verschillende rubrieken. Iedere rubriek heeft zijn eigen organisatie. Anders dan andere jaren staat Geert Wolters bij de uitgang. ‘Ik ben de portier. En de floormanager. Ik mag met bananendozen sjouwen en koffiezetten. Hier lopen veel mensen rond van rijpere leeftijd, die kun je geen volle dozen laten tillen. Daar moeten ze een man van 69 voor hebben.’

Ans Klarenbeek straalt. Dit is waar ze blij van wordt, fluistert ze de Ongenode Gast in het oor. ‘Dat mensen dat ene boek vinden waar ze altijd al naar op zoek zijn, vind ik mooi. Dat er zoveel mensen zijn die interesse hebben voor boeken, daar kan ik van genieten. Twee grote planken met de boeken over de Zeven Zussen van Lucinda Riley waren binnen vijf minuten weg.’ Ans prijst ook de vrijwilligers. Ruim honderd zijn het er. ‘Het is bijzonder dat er zoveel mensen bereid zijn die dit willen doen. Er zijn gelukkig nog zoveel goede dingen in de wereld.’ Marchienus Uilenberg was er als de kippen bij. Om half negen stond hij voor de deur. Met maar één missie. Lp’s en cd’s. De Nei-Roner heeft een dikke tas vol gescoord. Nu gaat hij achter een lekkere bak koffie aan. Ook gezien: Ids Dijkstra. De theaterdirecteur kon zich voor heel even vrijmaken voor de boekenmarkt. Niet voor lang, want nog dezelfde middag moet Dijkstra weer in het Kielzog zijn.

Hans de Rooij gaat over de euro’s. De penningmeester kijkt tevreden naar het gebeuren om hem heen. Nu al noteert hij meer pinbetalingen dan voorheen. De Rooij is van plan het betaalsysteem volgend jaar nog effectiever te maken. De entree, koffie en de boeken moeten in één keer gepind kunnen worden, zegt hij. Ook zit de penningmeester te denken aan themaboekenmarkten tussendoor. Een kookboekenmarkt in samenwerking met de Voedselbank zou tot de opties behoren. Nog genoeg op de plank dus, bij de Roder Boekenmarkt!

Wat: Roder Boekenmarkt

Waar: CBN122

Wanneer: Woensdag 28 december