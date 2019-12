De Ongenode Gast doopt zich onder in Kerst met de Kymmels

RODEN – Voor u ligt de Kersteditie van De Krant. 96 pagina’s, schoon aan de haak. Het is te hopen dat uw hond niet op de deurmat lag te slapen, toen De Krant in huis viel. Grote kans dat het arme beestje dan een hersenschudding heeft opgelopen. Hoe dan ook, in een kerstkrant horen natuurlijk ‘kerstige’ verhalen. Dat beseft de Ongenode Gast zich terdege. En dus toog hij afgelopen vrijdagavond naar Mensinge, alwaar de tentoonstelling ‘Kerst met de Kymmells’ werd geopend.

Vrijdagavond, nat, koud en donker. De omstandigheden nodigen niet echt uit om naar buiten te gaan. Maar op Mensinge wordt traditioneel medio december een aftrap gegeven voor de kerstdagen. Dat gebeurt met het openen van een kerstexpositie. Voorheen betekende dat een veelvoud aan prachtige bloemstukken en dergelijke. Dit jaar is er echter gekozen voor een ander thema. ‘Kerst met de Kymmells’ dus. Het museum heeft ernaar gestreefd om een kerstviering van ruim honderd jaar terug na te bootsen. Een inkijkje in hoe kerst tussen 1880 en 1900 werd gevierd. De naam van de tentoonstelling refereert aan Jan Wilmson Kymmell, die in 1880 samen met zijn gezin kerst doorbracht op Mensinge.

Een keer wat anders dus. Reden te over om even een kijkje op Mensinge te nemen. En dus werd de opening van de expositie aangedaan. Het ontvangst is niet op de Havezate zelf, maar in het museum. Henk Helmantel is aanwezig. De kunstenaars – wiens expositie alleen afgelopen vrijdag nog te zien was – heeft de afgelopen maanden Mensinge verblijd met zijn prachtige schilderijen. Het druppelt al mooi vol in het museum. Wethouder Henk Kosters maakt een babbeltje met museumdirecteur Mara Bosboom. De Ongenode Gast had eigenlijk wethouder Alex Wekema verwacht. Hij zal wel verhinderd zijn, getuige het feit dat zijn collega Henk er vanavond is.

Ook aanwezig Armein Sikkenga. Verder zien we ook kunstenaars Iwe Hut en Piet van Houten. Druk in gesprek over kunst in het algemeen, terwijl de heren genieten van een glaasje rode wijn. Ook Herman de Koning is aanwezig, schrijver van een boekje over de VOR-bus. Terwijl de Ongenode Gast door het museum struint en af en toe stil houdt bij een foto of schilderij, richt Mara Bosboom het woord tot de aanwezigen. Ze begint met de mededeling dat het kerstkoor uit Visvliet helaas verstek laat gaan. Een golf van gespeelde teleurstelling trekt door het museum. ‘Maar we hebben wel ingeblikte kerstmuziek’, voegt de museumdirecteur er snel aan toe. Vervolgens vertelt ze over de tentoonstelling en het streven om de kerst van vroeger uit te beelden. ‘Leuk detail’, zegt Mara, ‘is dat u straks de gelegenheid hebt om met de bijna authentieke Jan Wilmson Kymmell te spreken. Hij loopt namelijk rond in de Havezate.’ Wat blijkt: enkele jeugdige acteurs hebben vandaag de rollen van de familie Kymmell op zich genomen. Het publiek kan hen aan de mouw trekken of ze een vraag stellen. Bosboom bedankt in haar woordje nog de vele vrijwilligers, van wie Willeke Barels, Carolien Verhoeven en Horst Bakker speciale aandacht krijgen.

Namens het gemeentebestuur doet ook Henk Kosters een duit in het zakje. Ondertussen zien we dat pr-verantwoordelijke Arjan van de Leur is binnengekomen. Ook Femke Knoop (LGN-raadslid en historica) is aanwezig. Die wil zo’n tentoonstelling natuurlijk niet missen. Kosters, die van Bosboom zojuist een persoonlijke kaart van Kymmell heeft gekregen, noemt Mensinge een parel in de gemeente Noordenveld. ‘Het zit niet in de aard van Noordenvelders om onszelf op de borst te kloppen, maar de vraag is: doen we wel genoeg om onze parels onder de aandacht te brengen?’, vraagt Kosters zich af. Wanneer hij het even later over het toekomstbestendig maken van Mensinge heeft gehad, nodigt hij de aanwezigen uit om naar buiten te gaan. Daar, op de stoep van de prachtig verlichte Havezate – maakt Kosters een praatje met de familie Kymmell om vervolgens de tentoonstelling te openen. De prachtig ingerichte Havezate blijkt zeker de moeite waard. Nog tot en met 24 december heeft u de gelegenheid om de expositie te komen bekijken. De Ongenode Gast kan het u van harte aanbevelen!

Wat: opening expositie ‘Kerst met de Kymmells’

Wanneer: vrijdag 13 december

Hoe laat: 19:30 uur