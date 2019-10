De Ongenode Gast duikt in de VIP-tent aan het parcours van peerdjerennen

Wat: Kortebaandraverijen

Wanneer: woensdag 25 september

Hoe laat: vanaf 13:00 uur

RODEN – Mooi man, die Rodermarkt. Zes dagen groots feest, zes dagen veel bier en zes dagen met ‘pien in ’t dak’ opstaan. Zo was het afgelopen woensdag niet anders. De Rodermarkt zou worden afgesloten met de jaarlijkse Kortebaandraverijen. Ieder jaar weer een groot spektakel, waarvoor menig paardenliefhebber toch weer naar Roden afreist. De Ongenode Gast deed dat ook. Op naar wederom een gezellige middag.

Die middag begint tegenover Onder de Linden, alwaar hij al gauw Anton Hamstra spot. Ook Jeroen Betten en Job en Jan Bolt staan daar. Aan het parcours bouwt Gert Hofsteenge ondertussen een VIP-gedeelte op. De Eener neemt het paardjerennen bloedserieus. Hij regelt een statafel tegen het dranghek aan, vraagt de ober van dienst – Johan Ram – om regelmatig met biertjes langs te komen en vult ondertussen plastic schaaltjes met pinda’s, borrelnoten en stukjes kaas. Zijn kompanen Richard de Wind, Wesley Grevink, Arjan Hoven en de rest zien het goedkeurend aan. Zo komen ze de middag wel door.

Bij de totalisator is het al vroeg een drukte van belang. De Ongenode Gast kan niet achter blijven. Even vijf euro op paard nummero negen, geen idee wie het is. Zal wel goed komen toch? Dat blijkt ijdele hoop, want nog vóór collega Erik V. hem de VIP-tent in heeft gesleurd, ligt zijn paard er al uit.

In de VIP-tent is het uiteraard goed toeven. Lekker warm ook binnen. Daar zien we burgemeester Klaas Smid met een glas witte wijn (‘dit lijkt een groot glas, maar dat valt wel mee’). De burgervader kijkt terug op een zeer geslaagde Rodermarkt. Dat doet ook voorzitter Lammert Kalfsbeek, die het zowaar druk lijkt te hebben hedenmiddag. We zien ook Albertus Lieffering en Cor van der Steeg. En Gerard Uiterwijk natuurlijk. De VIP-tent staat namelijk altijd in zijn Pompstee.

Buiten treffen we de bekende koppen Egbert de Rink, Herman Holland, Jan Buiter, Catrin Barth, Emiel van der Heide, Jan Herman Kunst, Wim Oosterhuis, Dick Bathoorn, Kirsten Ipema, Peter Westra, Lucas Schoonbeek, Harm Holman, Geert Wolters enzovoort. Aan de baan sleurt Judith van der H. Albertus Lieffering nog maar eens voor de camera. De insteek was een interview a la Harrie Poeste, maar Albertus houdt zich in. Jawhor. Mot natuurlijk gien boudel word’n. Binnen treffen we ook Albert Jan Sluiter (tegenwoordig in de kunsthandel in Rusland), zijn vrouw Diana, Stephan Bulthuis, Kyra Struik met haar nieuwe liefje, Benjamin Berghuis en Paul Reine van der Wijk met zijn Ellen Vorenkamp.

De Ongenode Gast verlaat de VIP-tent weer en stuit op Melvin Koning. Even later loopt hij ook Alex Wekema tegen het lijf. De wethouder heeft het lef om over de wedstrijd van het gemeenteteam te beginnen en de kwaliteiten van ondergetekende in twijfel te trekken. We gaan het maar niet hebben over de manier waarop de 3-0 viel, want dan zou het gedaan zijn met de keeperscarrière van Wekema.

Overigens zagen we ook nog Jeroen Westendorp, Edwin & Krista Holst, Jeroen Kruims, Rik van der Es, Theo Vrijs, Jan van der Velde, Roel Lubbers, Peter en Rudy Hut, Roy Slachter, Steven Schilt, Laura Zoutman, Juliët Honebeek, Lisa Hartlief, Luuk Hofsteenge en Melissa Stuivinga en nog veel meer. Ook Rikus Koopman en Harry Koops trouwens, die beiden gretig een biertje aannamen van een groepje uit Norg. Met biertje en al vertrokken zij richting de VIP-tent, alwaar hun aanwezigheid ongetwijfeld op prijs werd gesteld. En alwaar het nog lang gezellig zou blijven. Zoals eigenlijk in heel Roden. De Rodermarkt was weer groots. Een feestje zoals een feestje hoort te zijn. Op naar volgend jaar.