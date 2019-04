De Ongenode Gast duikt in de wereld van getallen

RODEN – Voor de Nationale Rekendag toog de Ongenode Gast afgelopen week richting Sportcentrum de Hullen. Niet om in het materiaalhok aldaar het aantal medicijnballen te tellen, neen, de Ongenode Gast moest áchter De Hullen zijn. Daar staat nog steeds – en wie weet voor hoe lang nog? – de noodschool van OBS de Marke. Zij pakten namelijk uit tijdens de Nationale Rekendag en dat verdiende aandacht. Want rekenen is nog steeds belangrijk!

Het is aangenaam lenteweer. De noodschool van De Marke ziet er prima uit. Ook binnen is het goed toeven. Bij een ‘noodschool’ heb je al gauw associaties van een sjofel onderkomen, maar dat is hier zeker niet aan de orde. De entree is ruim, net als de gang. We worden door juf (en conciërge) Anneke allerhartelijkst ontvangen. Ze vertelt dat er eigenlijk overal wel íets te doen is. Alle groepen zijn deze ochtend bezig met rekenen, dus is het niet lastig om een deur open te zwaaien en middenin een rekenlesje verzeild te raken.



Zo vliegt de deur open van het lokaal van juf Marije. ‘We zijn bezig met een rekenquiz’, vertelt zij. De kinderen kijken geconcentreerd naar het bord. Dat valt nog niet mee, merken onder andere Nils, Lieke, Lexie en Donna. De quiz blijkt specifiek over verhoudingen te gaan. Iets met een grote reken reus waarbij alles drie keer zo groot is. En welke voordeur van – u raadt het- van de reus is. Weer eens wat anders dan een lesje uit de boeken. Leuk detail: kinderen zijn gevraagd om ‘uit verhouding’ op school te komen. We zien kinderen in veel te grote slobbertruien en gigantische kousen.







Op de gang is een enthousiast groepje leerlingen bezig met dierensporen. Welk dier hoort bij welke afdruk? Het is een speelse manier om over verhoudingen te leren, weet juf Erna die speciaal voor de Rekendag zelf maar eens een buitenproportionele zonnebril (of iets wat er op lijkt) op haar hoofd heeft geplant. Quinn vindt het best leuk, zegt hij. Maar hij vindt het ook spannend dat er iemand van De Krant is. Als hij gewend is aan de aanwezigheid van deze vreemde eend in de bijt, praat hij echter honderduit. En wat blijkt: hij vindt al gauw de juiste afdruk bij het juiste dier! Onderwijsassistent Marja ziet het met een glimlach aan. Het is al met al een vrolijke ochtend op De Marke. Ook Anja, de moeder van Danique, helpt vandaag mee. Goed om te zien dat de basisschool altijd een beroep kan doen op een aantal ouders. Dat bleek ook al toen er gauw spullen moesten worden verhuisd naar de nieuwe locatie bij De Hullen. Binnen no-time stonden vele ouders paraat en waren de lokalen ingericht. Ook dat is De Marke.

Ook gespot op de gang; een stuk of wat kinderen bij een lego tafel. Op een groot plateau mogen de kinderen zelf huizen bouwen van grote legoblokken. Iets dat Olivia uit groep 2 prima af gaat. Zelfs met Flip de beer in haar hand weet de kleuter een aardig stulpje te bouwen. Verderop in de gang staan enkele leerlingen te trappelen. Eerst even de jas pakken, verzamelen en dan met z’n allen naar buiten. Met een speciale ‘roller’ gaan de kinderen namelijk kijken hoe groot hun schoolplein is. Rens pakt enthousiast het meetinstrument en gaat – gevolgd door de rest van de groep – aan de slag. Het schoolplein wordt opgemeten en ook de zandbak wordt bekeken. Eerst even inschatten hoe lang deze is. ‘Zes meter!’, roept één. ‘Nee, tien meter!’, roept een ander. Maria (moeder van Olivia) probeert de boel te begeleiden. Dat valt nog niet mee met door elkaar roepende kleuters. Maar heel eerlijk: het gaat haar heel behoorlijk af. Omdat meten weten is duwt ze de kinderen de roller in de hand. Iedere tik staat voor één meter. En dus vliegt het grut even later weer met hun meetinstrument langs de zandbak. Conclusie: een rondje zandbak is 22 meter. Weten we dat ook weer. Wat een lol op de vroege ochtend! Volgens de berekening van de Ongenode Gast is het tijd om te gaan. Iets met duty calls.







Ongenode Gast

Wat: Grote Rekendag

Waar: Obs de Marke Roden

Wanneer: woensdagmorgen 9:15