De Ongenode Gast duikt in de wereld van Kunst

RODERWOLDE – Kunstmomenten streek dit jaar neer in Roderwolde. Afgelopen vrijdagavond vond de opening van dit culturele weekend plaats. In een zonovergoten ‘Rowol’ keek de Ongenode Gast zijn ogen uit. Roderwolde bleek een uitstekend decor voor dit jaarlijks terugkerende evenement.



Dat de organisatie dit jaar koos voor Roderwolde, mag eigenlijk niet zo’n verrassing heten. De omgeving is schitterend zo aan de rand van De Onlanden. Het weer zit ook mee. De ondergaande zon zorgt voor een aangename temperatuur, terwijl de geuren van gras en weide de bezoekers tegemoet komen. Het is druk in het dorp. Het lijkt alsof iedereen is uitgelopen voor deze opening.

Bij aankomst horen we Rowolmer kunstenaar Fokko Rijkens. We zien hem echter niet. Waar iedereen tegenover Molen Woldzigt bij het water staat te wachten, blijft Fokko – met microfoon – in de voortuin van de molen staan. ‘Verder dan deze heg kan ik niet lopen’, zegt hij. ‘Anders heb ik geen bereik meer.’ Hij kan er gelukkig om lachen.

Onder de aanwezigen zijn uiteraard ook Iwe Hut, Jeanette Radstaak en Tjerk Karsijns aanwezig. Laatstgenoemde gaf een week eerder nog een lezing over de familie Gaerthé. Een portret van het echtpaar staat centraal tijdens het weekend van Kunstmomenten. De familie leefde in de 18e en begin 19e eeuw in het Drentse dorp. Bijzonder is dat het portret van het echtpaar het enige portret is van inwoners van Roderwolde. ‘In die tijd was dat niet voor iedereen weggelegd’, vertelde Tjerk al eerder.

Verderop in het publiek zien we onder andere Hennie Buiter, wethouder Henk Kosters, Frieso Rademaker, Ada van Dijk en Angelien Coco Martin. Angelien is samen met Martin Koster druk bezig om een poëzietuin op te zetten bij Mensinge (zie Kleintje Cultuur). Ook Jofien Brink en Leo van der Heiden zijn natuurlijk aanwezig. Allen staan ze in de verte. Tergend langzaam komt er een sloep aangevaren.

Heel zachtjes klinkt muziek in de verte. Fokko vertelt dat CMV de Harmonie vanavond zorgt voor de muzikale omlijsting. Wanneer de sloep naderbij komt, blijkt dat het echtpaar Gaerthé zowaar aanwezig is. Omringd door een heus orkest (onder leiding van dirigent Henk Boer, die nog maar eens een dubbelmars inzet), komen zij aan wal. De Ongenode Gast moet drie, misschien wel vier keer kijken, voor hij ontdekt dat het echtpaar Gaerthé wordt gespeeld door wethouders Kirsten Ipema en Jeroen Westendorp. Complimenten aan de grimeur.

De twee schrijden richting de molen, alwaar Fokko en burgemeester Smid een openingswoordje doen. Vervolgens komt het ‘echtpaar’ door het schilderij gelopen. Westendorp neemt zijn taak serieus en heeft zich duidelijk ingelezen in zijn rol. Dat blijkt wanneer hij het woord neemt en vertelt over zijn functie in het leger. De baard staat hem verrassend goed. Wellicht een idee om het scheerapparaat de komende tijd in de la te laten liggen?

Ook mevrouw Gaerthé krijgt het woord. ‘Anno 2019 lijkt het me gepast dat mijn echtgenote ook wat zegt’, aldus de officier. Dat is niet aan dovemansoren gericht en dus neemt ook Ipema het woord.

Het publiek kan smakelijk lachen om het toneelstuk. Vooral raadsleden Gerbrant Fennema (uiteraard in korte broek) en Jeroen Kruims kunnen hun lol niet op. Zo zie je de wethouders niet vaak. Even later beginnen de aanwezigen – het zijn er naar schatting toch ruim 150! – het Rowolmer lied te zingen. En dat is een vrij lang lied, concludeert de Ongenode Gast. Kruims vertelt dat zijn vriendin het lied al op de basisschool kreeg. ‘En ze had het ook zo weer onder de knie!’.

Al gauw gaat het over voetbal en de zure uitschakeling van Ajax. Wanneer Fennema opmerkt dat het ‘slechts een spel met een bal is’, weet de Ongenode Gast dat het tijd is om te vertrekken. ‘Dit ga ik zeker teruglezen in De Krant?’, roept Fennema hem nog na. Daar heeft hij wél gelijk in.



Wat: opening Kunstmomenten Noordenveld

Wanneer: vrijdag 10 mei

Hoe laat: 20:00 uur